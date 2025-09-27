El boom de las "childless ladies" en EEUU, un problema nacional

Publicado por Israel Duro 27 de septiembre, 2025

En pleno invierno demógrafico, el número de mujeres estadounidense en edad fértil que no tiene hijos se ha incrementado dramáticamente en la última década, según datos del Censo. Una tendencia, además, que afecta a todas las franjas de edad, con la única salvedad de las mayores de 45 años, entre las que el número de mujeres sin niños disminuye ligeramente.

Según los datos del Censo, las franjas que muestran un aumento de mujeres sin niños son precisamente, las más propicias, según los expertos, para afrontar la maternidad.

Las mujeres en la edad ideal para ser madres, las que registran una caída mayor

Así, son las mujeres entre los 25-29 años las que registran un mayor aumento en evitar ser madres, seguidas de la franja que comprende los 30-35. En 2014, un 49,6% de las componentes del primer grupo no tenían hijos, frente al 63% de 2024. En el caso de las mujeres en la treintena temprana, se ha producido un incremento del 11,4% entre las que deciden no tener hijos, al pasar del 28,9% de 2014 al 40,3% del pasado año.

En el resto de edades, las variaciones son menores. Esto se debe a la edad en ambos extremos. Por un lado, la tasa de adolescentes sin hijos es muy elevada, aunque aún así el número de ellas sin hijos ha pasado del 95,9 al 97,8% durante la última década.

Maternidad retrasada

Asimismo, las mujeres que se acercan al final de su vida fértil también van registrando una tendencia a tener niños, aunque también se percibe una caída en algunas de las últimas franjas. De hecho, las mujeres entre los 35-39 años sin hijos han aumentado un 4,7%, al pasar del 18,5% al 23,2.

Aquellas que no han sido madres entre los 40-44 años también han aumentado su porcentaje, aunque de manera más discreta. En este caso, se trata de un aumento del 3,5%, al pasar del 15,3 al 18,8%.

Las mayores de 45 años, única franja en la que sube el número de madres

Por el contrario, el número de mujeres sin hijos se reduce -ligeramente también, apenas un 1,8%- entre las mayores de 45 años. Así, en 2024 el número de mujeres sin hijos en estas edades era del 14,9%, frente al 16,7% de 2014.

Cambios demográficos, sociales y económicos El estudio apunta que "el descenso en este grupo de edad contrasta con el aumento entre los grupos más jóvenes, lo que refleja cambios demográficos, sociales y económicos más amplios, como el aumento del nivel educativo de las mujeres y de su participación en la población activa".

​

​Los autores señalan además que "los adultos jóvenes están retrasando la consecución de hitos clave de la edad adulta, como tener hijos. Los resultados sugieren que los adultos jóvenes de hoy dan prioridad a la seguridad económica antes que a formar una familia, lo que refleja la creciente carga que suponen la vivienda, los alimentos, la gasolina y otros gastos".

​

​El informe también observa que "aunque la mayoría de las mujeres siguen teniendo hijos más adelante, estos nuevos datos sugieren que algunas están esperando incluso más que en el pasado". Esto supone una serie de inconvenientes y retos, partiendo del hecho de que el retraso de la maternidad supone madres más ancianas, con todo lo que ello conlleva.

Unos datos que dan la razón al vicepresidente Vance sobre las "mujeres con gato y sin hijos"

Aunque el estudio no recoge si las mujeres que no tienen hijos han adoptado gatos, el comentario de JD Vance sobre "mujeres con gato y sin hijos" vuelve a resonar con fuerza. Las palabras del vicepresidente, que provocaron un encontronazo con la actriz Jennifer Aniston, cobran más fuerza tras el estudio del Censo, y alertan del problema demográfico que vive el país en la actualidad.