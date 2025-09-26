Tylenol aclara una publicación de 2017 que fue recientemente destacada por la Casa Blanca

Publicado por Sabrina Martin 25 de septiembre, 2025

Kenvue, fabricante de Tylenol, aclaró una publicación realizada en sus redes sociales de 2017 que fue rescatada por la Administración Trump en medio de su recomendación de limitar el uso de acetaminofén en mujeres embarazadas por un posible vínculo con el autismo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) había resaltado un mensaje escrito hace ocho años por la cuenta de la marca, donde se leía: “En realidad, no recomendamos usar ninguno de nuestros productos durante el embarazo”. Tras la advertencia de la Casa Blanca a inicios de semana, el mensaje volvió a circular y generó dudas sobre la seguridad del analgésico.

Posición actual de la compañía

Kenvue explicó que aquella respuesta fue un comentario aislado y que hoy está siendo sacada de contexto. “No hacemos recomendaciones sobre tomar ningún medicamento durante el embarazo porque ese es el trabajo de un proveedor de atención médica”, señaló la empresa en su pronunciamiento.

La farmacéutica insistió en que su guía sobre Tylenol no ha cambiado y reiteró que las mujeres embarazadas deben consultar siempre a un profesional de la salud antes de consumir cualquier medicamento de venta libre. Además, afirmó que la publicación original estaba dirigida a un tuit que fue eliminado, lo que impide ver el intercambio completo.