Starbucks cierra cientos de tiendas y suprime unos 900 puestos de trabajo

Publicado por Carlos Dominguez 25 de septiembre, 2025

Starbucks anunció este jueves un importante plan de restructuración que incluye el cierre de cientos de tiendas y una segunda ronda de despidos corporativos para este año.

En Estados Unidos y Canadá hay unas 18.734 tiendas y se espera que alrededor del 1% de los establecimientos norteamericanos - unas 400 cafeterías - cerrarán a finales de septiembre. Estos cierres afectan a establecimientos que no cumplen las expectativas de los clientes o que carecen de viabilidad financiera.

Los cierres se centrarán en aquellas tiendas en las que Starbucks ha constatado que "no puede crear el entorno físico que esperan sus clientes y socios" o en las que no "ve una vía para obtener resultados financieros", declaró la empresa en un comunicado.

Cientos de despidos corporativos

Se espera que la empresa suprima otros 900 puestos de trabajo, después de que a principios de año despidiera a 1.100 empleados. Estos despidos no afectan a los baristas ni al personal de las tiendas.

"Estamos reduciendo aún más el personal y los gastos no relacionados con la venta al por menor. Esto incluye la difícil decisión de eliminar aproximadamente 900 puestos actuales de socios no minoristas y cerrar muchos puestos vacantes", se lee en el comunicado.

Un nuevo 'look' para Starbucks

A pesar de los recortes, en un periodo de un año, Starbucks planea remodelar más de 1.000 tiendas para animar a sus clientes a prolongar las visitas dentro de sus cafeterías.

"En los próximos 12 meses, también tenemos previsto renovar más de 1.000 locales para introducir mayor textura, calidez y diseño por capas", indica el comunicado.

"Sé que estas decisiones impactan a nuestros socios y sus familias, y no las tomamos a la ligera", escribió el CEO de la empresa, Brian Niccol. "Creo que estos pasos son necesarios para construir un Starbucks mejor, más fuerte y más resistente que profundice su impacto en el mundo y cree más oportunidades para nuestros partners, proveedores y las comunidades a las que servimos".