El grupo de izquierda radical ‘John Brown Gun Club’ pega carteles en la Universidad de Georgetown con apología del asesinato de Charlie Kirk

Un cartel pegado en Georgetown hace apología del asesinato de Charlie Kirk Andrew Kolvet / AFP / Edición VOZ

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de septiembre, 2025

Un grupo de izquierda radical autodenominado “antifascista”, el ‘John Brown Gun Club’ (JBGC, por sus siglas en inglés), presuntamente pegó carteles en los pasillos de la Universidad de Georgetown haciendo apología al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

De acuerdo con una imagen publicada por Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA, uno de los volantes llevaba impreso el texto “Hey, fascist! Catch!”, frase que el acusado de asesinar a Charlie Kirk, Tyler Robinson, inscribió en una de sus balas. El cartel también promocionaba al John Brown Gun Club como “el único grupo político que celebra cuando mueren los nazis”.

This is being posted at Georgetown. pic.twitter.com/55PKpjcAj1 — Andrew Kolvet (@AndrewKolvet) September 24, 2025

La imagen fue contrastada por el medio Washington Free Beacon, que informó que los carteles fueron pegados en el complejo Village A de Georgetown.

En el cartel también se podía ver un código QR que direccionaba a un formulario de Google que incluía el mensaje: “Estamos construyendo una comunidad que ya está harta de la resistencia ceremonial y de las cartas con palabras fuertes. Si quieres hacer un cambio real en tu comunidad, háznoslo saber [sic] abajo”.

Un portavoz de la Universidad de Georgetown confirmó al Free Beacon que la escuela retiró los volantes y afirmó que la institución “no tolera llamados a la violencia ni amenazas contra la universidad”. Ahora hay una investigación en curso sobre el asunto.

A pesar de que el afiche está atribuido al grupo, algunos expertos señalan que no es práctica usual del JBGC captar nuevos miembros a través de cartelería en las universidades con códigos QR.

JBGC, “un movimiento sedicioso”, según los expertos

No es la primera vez que el grupo JBGC, fundado en Topeka (Kansas) en 2002, es vinculado a un episodio de violencia.

El JBGC se describe en sus páginas oficiales como una red de “defensa comunitaria” armada de izquierda. Desde 2017 han levantado polémica, cuando miembros armados del JBGC fueron fotografiados fuera de un mitin de Donald Trump en Phoenix “listos para la guerra”, según el New York Post.

“Es un movimiento sedicioso, donde todos están en la misma caja y creen que una guerra civil, la inestabilidad y quemar el país traerán esta gran era”, dijo al NYP, Ryan Mauro, investigador de grupos extremistas de la organización sin fines de lucro Capital Research.

No fue la única ocasión en la que una facción de JBGC demostró estar listo para la violencia política. En 2019, Willem van Spronsen, exmiembro de Puget Sound JBGC, atacó con artefactos incendiarios el centro de detención de ICE en Tacoma, Washington, siendo abatido por la policía local durante el ataque.

La policía revisó un manifiesto titulado “Bella Ciao” que él había distribuido previamente a sus colegas, que no alertaron a las autoridades sobre el ataque.

Recientemente, en 2025, fiscales federales acusaron a más de diez personas por una emboscada armada contra el Prairieland Detention Center (ICE) en Alvarado, Texas, que dejó a un agente local herido de bala en el cuello.

Entre los señalados está Benjamin Hanil Song, exreservista de Marines. Una investigación del Washington Post recogió testimonios de que Song entrenaba a activistas en combate cercano en el estudio de taekwondo de su madre; y Fox News informó que Song grabó videos tácticos en ese recinto. Según el medio, Song está presuntamente vinculado al Elm Fork John Brown Gun Club (EFJBGC).

El periodista Andy Ngo, experto en organizaciones violentas de extrema izquierda, también vinculó al resto de los acusados con el grupo de extrema izquierda.

“El John Brown Gun Club es también el mismo grupo al que pertenecen los militantes de Antifa del Norte de Texas que presuntamente dispararon contra una instalación del ICE en Alvarado en julio. Pertenecían a la célula de Elm Fork del grupo”, escribió el reportero.

John Brown Gun Club is also the same group that the North Texas Antifa militants who allegedly shot up an ICE facility in Alvarado in July belong to. They belonged to the Elm Fork cell of the group. https://t.co/BZ0UBma4WY — Andy Ngo (@MrAndyNgo) September 24, 2025

Ngo además informó de otros casos, como en 2019, cuando miembros del grupo JBGC fueron acusados de atacar a un grupo de cristianos.

“El John Brown Gun Club de Elm Fork está siendo demandado por un ataque violento en Fort Worth, Texas. Sus miembros presuntamente agredieron a un grupo de cristianos que rezaban. En 2019, un miembro de la célula de la milicia en Washington murió durante un ataque terrorista”, reseñó el periodista.