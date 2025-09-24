La actriz Claudia Cardinale murió a los 87 años

Publicado por Williams Perdomo 24 de septiembre, 2025

La actriz francoitaliana Claudia Cardinale, referente del cine de los años 1960, falleció este martes "a los 87 años acompañada de sus hijos" en Nemours, cerca de París, donde vivía. La información fue confirmada por su agente a la AFP.

"Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista", declaró su agente, Laurent Savry, en un mensaje enviado a la agencia.

Fue una de las intérpretes preferidas de directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone.

Italiana y nacionalizada francesa, pero nacida en La Goulette, cerca de Túnez, el 15 de abril de 1938 de una francesa y un siciliano, Claude Joséphine Rose hablaba francés, árabe y siciliano cuando comenzó a trabajar en el cine italiano.

A los 17 años un concurso de belleza que ganó sin siquiera ser candidata puso su vida patas arriba: "La italiana más bella de Túnez" ganó un viaje al Festival de Cine de Venecia, donde causó sensación entre los directores.

Embarazada tras una violación a los 19 años, abandonó sus sueños de ser maestra y exploradora y se lanzó al cine, con prisa por ganarse la vida y ser independiente.

Ocultando su embarazo, hizo sus primeras apariciones en la película de detectives Italian Murder y en la comedia de culto Rufufú (1958) con Marcello Mastroianni y Vittorio Gassman.

El productor Franco Cristaldi se conviertió en su mentor. Después de dar a luz a escondidas en Londres, convenció a la joven actriz para que confíe el niño a sus padres.

El niño, Patrick, será oficialmente su hermano menor hasta que ella revele la verdad siete años después.

La oportunidad que le dio Luchino Visconti Tenía 22 años cuando Luchino Visconti le dio una oportunidad en Rocco y sus hermanos y repitieron su colaboración en el clásico El Gatopardo (1963) junto a Burt Lancaster y Alain Delon.



Al mismo tiempo filmó otra obra maestra, Fellini Ocho y medio.

Sedujo a los estadounidenses con La pantera rosa (1963) de Blake Edwards y luego con El fabuloso mundo del circo (1964) de Henry Hathaway, con la interpretación de la hija de Rita Hayworth.

A lo largo de su carrera recibió el Premio Pasinetti a la Mejor Actriz en 1984 (en Venecia por "Claretta" de Pasquale Squitieri), el León de Oro en 1993 en Venecia y el Oso de Oro en 2002 en Berlín.

Actuó en más de 140 largometrajes.