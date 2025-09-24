EEUU declara a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista extranjera

Publicado por Diane Hernández 24 de septiembre, 2025

(AFP) Washington anunció este martes la designación de la pandilla Barrio 18, presente en varios países de América Central, como organización terrorista extranjera, lo que permite al Gobierno ampliar las medidas de acción sobre esta ala delincuencial.

"Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras", detalló el comunicado del Departamento de Estado.

La designación firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, agregó que "Estados Unidos continuará protegiendo a nuestra nación evitando que las drogas ilícitas lleguen a nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de pandillas y cárteles de drogas".

Estas declaraciones como organizaciones terroristas de bandas delincuenciales y criminales son un paso sustancial que permite al país operar con más margen de ejecución fuera de sus fronteras, de acuerdo a sus propias leyes.

Washington nombró en febrero a seis cárteles mexicanos, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña MS-13 Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas.

El agradecimiento de Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció a EEUU por la designación de Barrio 18 y afirmó que esa pandilla con sus crímenes ha "infligido tanto daño" a ambos países que era necesario frenarla de algún modo.

Bukele también señaló que en el caso de El Salvador "la mayoría" de miembros de esa pandilla se encuentran presos en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la ofensiva que su Gobierno lanzó contra esas agrupaciones desde marzo de 2022 y que es criticada por los organismos de defensa de los derechos humanos.