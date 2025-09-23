Illinois: arrestan a un venezolano acusado de asesinato que ya tenía varias órdenes de expulsión

Publicado por Virginia Martínez 23 de septiembre, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de arresto contra el inmigrante ilegal José Javier Coronado-Meza , de 25 años, de Venezuela, quien ha sido acusado del brutal asesinato "al estilo ejecución" de Gregori Arias, de 31 años, en el condado de Cook, Illinois .

Arias fue asesinado en el barrio South Shore de Chicago el 22 de junio.

"El ICE presentó una orden de arresto en la Cárcel del Condado de Cook para garantizar que no lo liberaran en barrios estadounidenses. Desafortunadamente, Illinois, bajo la administración del gobernador Pritzker, es un estado santuario que no coopera con el ICE", detalló la agencia en un comunicado publicado este lunes.

En ese sentido, las autoridades indicaron que Coronado-Meza está acusado de dispararle a Arias en la cabeza, como si fuera una ejecución. Además, el ICE explicó que tras el asesinato, Coronado-Meza y sus cómplices intentaron encubrir el crimen transportando el cuerpo de Arias a una obra en construcción, donde planeaban enterrar sus restos en concreto. Tras el asesinato, Coronado-Meza supuestamente se jactó de su participación en los hechos.

Coronado-Meza también ha sido acusado de ocultación de una muerte homicida, restricción ilegal agravada, secuestro y posesión ilegal de un arma.

"Este extranjero criminal, enfermo y depravado, José Javier Coronado-Meza, nunca debió haber estado en nuestro país, pero el Gobierno de Biden decidió permitirle andar libremente por las calles estadounidenses. A pesar de contar con una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, el Gobierno de Biden liberó a este criminal en nuestro país", dijo la subsecretaria Tricia McLaughlin.

"No permitiremos que los políticos santuario pongan en riesgo la vida de los estadounidenses", agregó.