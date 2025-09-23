El DHS publica un listado con los inmigrantes criminales que las políticas santuario quieren dejar en libertad

Publicado por Diane Hernández 23 de septiembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó este lunes información sobre los criminales que fueron detenidos en el Centro de Procesamiento Broadview del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Illinois, mientras los "alborotadores y políticos santuario" obstruían la aplicación de la ley.

Los manifestantes lanzaron latas de gas lacrimógeno, piedras, botellas y fuegos artificiales, cortaron neumáticos de automóviles, bloquearon la entrada del edificio y traspasaron propiedad privada contra los cuerpos de seguridad, explica el comunicado del DHS.

Con frecuencia se vio a los manifestantes intentando bloquear la entrada o salida de vehículos o agentes federales.

La policía bajo la jurisdicción del gobernador demócrata JB Pritzker se negó a colaborar con los agentes del ICE que operaban en la zona. Hasta el momento han sido arrestado 16 alborotadores, incluyendo cargos por agredir a las fuerzas del orden.

Algunos detenidos que estaban siendo procesados ​​en Broadview cuando estallaron los disturbios contra los agentes del ICE: Salvador Alcantar-Alcantar, un inmigrante ilegal criminal de México, que fue arrestado previamente por conducir bajo los efectos del alcohol, allanamiento y agresión .

. Alberto Argelia Barrón, un delincuente inmigrante ilegal de México, que fue deportado previamente en 2014. Este delincuente fue condenado por agresión doméstica dos veces .

. Carlos Eduardo Chávez-Cárdenas, un delincuente inmigrante ilegal de Bolivia, que anteriormente fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas .

. Erwin José Roa-Mustafa, un inmigrante ilegal de la República Dominicana, se declaró culpable de los cargos federales de conspiración e intento de distribuir una sustancia controlada . También fue condenado por posesión con intención de distribuir fentanilo en el condado de Luzerne.

. También fue condenado por posesión con intención de en el condado de Luzerne. Ibis Alberto Testa Núñez, un delincuente indocumentado de México, que fue arrestado previamente por la Administración de Control de Drogas (DEA) por posesión de cocaína y posesión con intención de distribuir.

y posesión con intención de distribuir. Andrés Ventura-Uvaldo, un delincuente indocumentado de México, que fue arrestado previamente por delito grave de conducir bajo los efectos del alcohol y violencia doméstica.

Lo "peor de lo peor" en Illinois

Entre los arrestados hay incluidos criminales condenados por tráfico de drogas, abuso doméstico, conducir bajo los efectos del alcohol y agresión, que estaban siendo procesados en las instalaciones cuando estallaron los disturbios en Illinois en contra de los agentes del ICE, destacó el DHS.

"Estos criminales atroces, incluyendo abusadores domésticos, narcotraficantes, delincuentes violentos y conductores ebrios, son algunos de los inmigrantes indocumentados detenidos en el Centro de Procesamiento Broadview del ICE. ¿Por qué el gobernador Pritzker y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, se preocupan más por los inmigrantes indocumentados violentos que por proteger a sus propios ciudadanos?", dijo la secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS Tricia McLaughlin.

La subsecretaria agregó que "estos alborotadores en Illinois luchan para mantener a violadores, asesinos y otros delincuentes violentos sueltos en las calles de Illinois. En lugar de amotinarse, deberían agradecer a los oficiales del ICE que cada día se esfuerzan por hacer que nuestras comunidades sean más seguras".

A pesar de la resistencia de los políticos santuario en todo el país, el DHS ha arrestado hasta ahora a más de 400.000 inmigrantes ilegales, el 70% de los cuales arrestados por ICE tienen cargos o condenas penales.

DHS desmiente rumores sobre cierre del centro de ICE en Broadview en medio de protestas

El DHS también aclaró los rumores sobre el presunto cierre de las instalaciones de inmigración en las afueras de Illinois tras días de protestas que han escalado a numerosos enfrentamientos entre manifestantes y guardias.

Según las autoridades, actualmente no hay planes para el cierre temporal de las instalaciones en el suburbio de Broadview.

"Cualquier acusación de que el Centro de Procesamiento de ICE en Broadview esté cerrando temporalmente es FALSA", declaró McLaughlin en un comunicado.