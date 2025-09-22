La Universidad de Columbia promueve un curso de una organización pro-Hamás que incluye enseñanzas de un líder terrorista

Publicado por Leandro Fleischer 22 de septiembre, 2025

La Universidad de Columbia está promoviendo un curso en el People’s Forum, un grupo pro-Hamás, impartido por el profesor emérito antiisraelí Rashid Khalidi. Este taller, titulado Un breve curso sobre Palestina, requiere que los estudiantes lean textos de un líder del grupo terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), responsable de la muerte de cientos de civiles, informó el Washington Free Beacon.

Originalmente, Khalidi planeaba dictar esta clase en Columbia durante el semestre de otoño de 2025, pero decidió trasladarla al People’s Forum debido a un acuerdo de la universidad con la Administración Trump. El Centro de Estudios Palestinos de Columbia también critica este acuerdo en una página web que promociona el curso, incluyendo un enlace de registro. La página señala que Columbia "continúa siendo cómplice en encubrir el genocidio estadounidense-israelí contra Palestina y cede ante la Administración Trump a expensas de la libertad académica y los derechos de los estudiantes".

El curso examina lo que llama “la historia de Palestina desde 1917”, bajo la premisa de que los conflictos forman parte de una "guerra sistemática, aunque intermitente, que ha durado más de un siglo, destinada a despojar al pueblo palestino y transformar su tierra natal en un hogar nacional judío exclusivo". También argumenta que el movimiento sionista, desde sus inicios, se percibió como un “proyecto nacionalista y colonial”.

Un historial de violencia antisemita



La clase se impartirá en la sede del People’s Forum, un grupo que ha fomentado disturbios violentos antiisraelíes y tiene vínculos con el Partido Comunista Chino a través de su principal donante, Neville Singham, un activista que donó 12 millones de dólares a la organización en 2019. Este grupo también ha estado detrás de protestas violentas, como la ocupación del Hamilton Hall de Columbia en abril de 2024 y un disturbio en Union Station tres meses después.

La respuesta de Columbia



Un portavoz de Columbia aclaró que el curso de Khalidi "no es una actividad de la universidad, no está financiado por ella, ni es aprobado o respaldado por la institución". Sin embargo, no explicó por qué la promoción en la página web de Columbia no se considera un respaldo. Tras una consulta del Washington Free Beacon, la página del Centro de Estudios Palestinos fue actualizada para aclarar que el curso "no es ofrecido por Columbia y no está disponible para créditos académicos".

El material proterrorismo del curso



Como se mencionó, Khalidi, exportavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, trasladó su curso debido al acuerdo de Columbia con la Administración Trump, que incluyó la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), la cual considera antisemitismo, entre otros, incitar a la violencia contra judíos o negar el Holocausto.

Entre las lecturas obligatorias del curso se incluyen tres libros de Khalidi y uno de Ghassan Kanafani, exlíder del FPLP involucrado en la masacre del aeropuerto de Lod, Israel, en 1972. Este libro, La revolución de 1936-1939 en Palestina, es descrito como un "análisis radical de la resistencia palestina". También se recomienda una biografía de Izz-ad-Din Al-Qassam, miembro de la Hermandad Musulmana que inspiró el nombre del brazo militar de Hamás.