Trump revela que la familia Murdoch está interesada en invertir en TikTok

Publicado por Diane Hernández 22 de septiembre, 2025

(AFP) El presidente Donald Trump insinuó este domingo que el magnate de los medios Rupert Murdoch, junto a su hijo mayor Lachlan, podrían estar entre los inversionistas que tomarían el control de la popular aplicación de videos TikTok.

El país ha buscado de forma contundente retirar las operaciones de TikTok de las manos de la empresa matriz china ByteDance por razones de seguridad nacional, según alegan. Desde que regresó al poder en enero, Trump ha retrasado repetidamente la implementación de la prohibición de la red social, mientras se buscaba un acuerdo.

El republicano ha negociado con Pekín para vender las operaciones estadounidenses de la plataforma a un consorcio de inversionistas que describe como "patriotas", incluidos su aliado y director del gigante tecnológico Oracle, Larry Ellison, y el empresario Michael Dell.

El domingo agregó más nombres a esa lista.

"Odio decirles esto..."

"Odio decirles esto, pero un hombre llamado Lachlan está involucrado (...) Lachlan Murdoch, creo", dijo Trump en una entrevista con Fox News. "Y Rupert probablemente estará en el grupo. Creo que estarán en el grupo. Un par de personas más, muy buenas personas, muy prominentes", agregó.

A principios de este mes, los hijos del magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch alcanzaron un acuerdo en su prolongado conflicto legal sobre el control del imperio mediático, consolidando el liderazgo de su hijo mayor Lachlan.

Lachlan Murdoch asumió oficialmente el control de Fox News y News Corp como parte del acuerdo.

Murdoch padre construyó un imperio mediático conservador de derecha que se extiende por Estados Unidos, Reino Unido y Australia.