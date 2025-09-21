Aumenta la asistencia a las iglesias entre la mayoría de las confesiones religiosas tras el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Charlotte Hazard 21 de septiembre, 2025

Tras la muerte del fundador de Turning Point USA Charlie Kirk, tanto iglesias católicas como protestantes han experimentado un notable aumento de asistencia pocos días después de su muerte.

Además de ser un destacado activista conservador que organizaba conferencias para jóvenes conservadores, Kirk era también un devoto cristiano evangélico que a menudo hablaba de su fe cuando iba a los campus universitarios o daba un discurso, y a menudo se refería a las Escrituras como una referencia moral.

Kirk fue asesinado el 10 de septiembre mientras hablaba en un acto en Utah por el presunto asesino Tyler Robinson, que fue acusado de asesinato con agravantes.

La asistencia fue "desbordante", según el pastor

Craig Dyson, el pastor principal de Convo Church en Reno, Nevada, que también era amigo de Kirk, dijo que la asistencia a la iglesia fue desbordante el domingo después de su muerte.

Él dijo a The National News Desk de Sinclair Media que la asistencia a la iglesia fue "incomparable a todo lo que hemos visto".

"Estábamos llenos... a rebosar", dijo Dyson al medio de noticias. "Tuvimos más gente entregando su vida a Cristo ayer de la que hemos tenido nunca en un solo domingo, y fue absolutamente increíble de ver".

La Catholic News Agency reportó que la asistencia a misa ha aumentado en múltiples campus universitarios desde la muerte de Kirk.

El cofundador del grupo católico sin ánimo de lucro Newman Ministry Matt Zerrusen dijo que líderes católicos universitarios le dijeron que la asistencia a misa ha aumentado en múltiples estados.

"No he hablado con nadie que no haya visto un aumento en la asistencia a misa", dijo, según la Catholic News Agency. "Algunas escuelas están reportando aumentos del 15%".

Usuarios en las redes sociales con masivos seguidores publicaron vídeos de asistencia masiva a la iglesia el domingo después de la muerte de Kirk.

Las personas influyentes de las redes sociales se percatan del estallido de asistencia

Un individuo con más de medio millón de seguidores con el nombre de usuario @TONYxTWO, publicó un vídeo de él caminando hacia la iglesia con el pie de foto: "Charlie Kirk, mira lo que has hecho. No hay aparcamiento. Nada de aparcamiento. Ninguno. Tuve que aparcar como a 5 manzanas de la iglesia porque todo el mundo quiere venir ahora. Amén."

El vídeo tiene casi dos millones de visitas en la plataforma de redes sociales, X.

El pastor principal de Generation Church en Mesa, Arizona, Ryan Visconti, dijo a Fox News Digital que mucha gente está de luto por la pérdida de Kirk. "Lo que yo animaría a la gente es que necesita conocer la esperanza y el consuelo que viene de Jesús", dijo Visconti. "Ahí es donde Charlie encontró esperanza, y de ahí es de donde sacó su fuerza. Y eso es lo que él querría que otras personas que están sufriendo recurrieran en un momento como éste."

Los medios de comunicación ignoran el aumento de la asistencia, pero toman nota con cautela

En una noticia, columna no editorial, sobre las implicaciones religiosas por referencia a la política, The New York Times no mencionó el creciente número de fieles que regresan -aunque sea momentáneamente- a la iglesia.

Sí daba voz a la preocupación de que "En medio del horror generalizado ante el asesinato, ahora también se teme que su muerte sea utilizada para atacar a organizaciones demócratas, valores progresistas e instituciones ya asediadas".

Pero ese sentido de misión es sísmico para sus seguidores, especialmente para la joven generación que él ayudó a atraer hacia el abrazo del evangelismo conservador. Para algunos, es la pérdida más significativa de una figura pública que puedan recordar.

Abigail DeJarnatt, fundadora de Counteract USA, una organización cristiana con sede en Arkansas, fue citada diciendo que "ya no hay espacio para el cristianismo apático". Tras la muerte de Kirk, dijo, había recibido varios mensajes o preguntas sobre cómo implicarse más tanto política como evangélicamente.

El periódico también citó a Will Creeley, director jurídico de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, quien dijo al medio que "no creo que ninguna de las partes tenga un control absoluto sobre lo que va a ocurrir a continuación, y yo estoy seguro de que no lo tengo", añadió Creeley.

