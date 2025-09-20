Publicado por Williams Perdomo 20 de septiembre, 2025

El Servicio Secreto informó de que arrestaron a un hombre armado en el State Farm Stadium en Glendale, donde se llevará a cabo el funeral del activista conservador Charlie Kirk este domingo.

El sujeto aseguró que era miembro de las fuerzas del orden y que estaba armado. Sin embargo, luego se conoció que el individuo no es miembro de las fuerzas del orden autorizadas que trabajan en el evento.

"El Servicio Secreto de Estados Unidos, en coordinación con la policía local en Glendale, Arizona, está investigando a un individuo que fue observado exhibiendo un comportamiento sospechoso en el Estadio State Farm", dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, a Fox News Digital este sábado.

El Servicio Secreto explicó que el hombre, que no fue identificado, ingresó al estadio y se le observó exhibiendo un comportamiento sospechoso. Las autoridades investigan el hecho.

Una fuente federal le dijo a Fox News que -aparentemente- el sujeto presentó una credencial vencida.

"Este sujeto es un exalguacil adjunto de Idaho. Vino y se identificó con credenciales vencidas. Están revisando sus antecedentes para intentar averiguar qué hacía allí", dijo la fuente federal familiarizada con la investigación.