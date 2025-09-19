La audiencia del programa de Jimmy Kimmel estaba en caída libre antes de la suspensión por sus declaraciones sobre Charlie Kirk

Publicado por Williams Perdomo 19 de septiembre, 2025

Los niveles de audiencia de Jimmy Kimmel estaban caída libre antes de que ABC lo suspendiera por sus comentarios sobre Charlie Kirk. Así lo demostraron datos de Nielsen revisados por el New York Post.

El medio de comunicación encontró “fuertes caídas en el verano y una caída durante todo el año que lo deja detrás de rivales de la noche como Greg Gutfeld, de Fox News, y la estrella de CBS, Stephen Colbert”.

Según los informes mensuales de Nielsen, Jimmy Kimmel Live! contó con apenas 1,1 millones de televidentes en agosto de 2025, lo que representa una caída del 43% respecto a los 1,95 millones registrados en enero. Asimismo, su índice de audiencia de 0,35 en hogares durante agosto fue el más bajo del año.

También se informó que el grupo demográfico de 18 a 49 años, clave para los anunciantes, mostraba un descenso pronunciado. En agosto, Kimmel promedió apenas 129.000 espectadores en ese segmento, en comparación con los 212.000 de enero y menos de la mitad de su pico de 284.000 en junio.

“Las cifras trimestrales confirman la tendencia: Kimmel promedió 1,82 millones de espectadores en el primer trimestre de 2025, y luego bajó a 1,77 millones en el segundo. El mínimo de agosto indica un descenso más profundo en la audiencia estival, aunque la audiencia estival suele ser menor, ya que la mayoría de los programas se emiten en repeticiones”, resaltó NYP.

La disminución de audiencia este año continúa la tendencia registrada en 2024, un período complicado para el programa. Según los índices anuales de Nielsen recopilados por el sitio especializado LateNighter, Kimmel promedió el año pasado 1,77 millones de televidentes totales, lo que representa una caída del 2,3% respecto a 2023.

Este miércoles, la cadena ABC informó que retirará de forma indefinida Jimmy Kimmel Live! de su programación, luego de que Nexstar Media, una de las principales propietarias de estaciones de televisión en Estados Unidos, anunciara que dejaría de emitir el programa debido a los comentarios del conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La situación se dio luego de que Kimmel comentara, durante su monólogo del lunes por la noche, que la “pandilla MAGA” estaba intentando aprovecharse políticamente del asesinato del activista conservador.

“Llegamos a nuevos niveles bajos este fin de semana con la pandilla MAGA intentando caracterizar a este chico que mató a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos”, dijo Kimmel.