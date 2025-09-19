Renuncia el presidente de Texas A&M tras la polémica por el video viral sobre ideología de género grabado en una clase

Publicado por Williams Perdomo 19 de septiembre, 2025

El presidente de la Universidad Texas A&M, Mark Welsh, dimitió este jueves. La información se conoció en un comunicado del rector Glenn Hegar y la Junta de Regentes del sistema universitario. La renuncia de Welsh entrará en vigor este viernes.

La decisión se tomó justamente tras enfrentar críticas por un vídeo en un aula que mostraba a una estudiante criticando una lección de literatura infantil sobre género. El comunicado no hizo referencia al video, pero la renuncia de Welsh ocurrió luego de que las grabaciones generaran gran polémica en el campus y atrajeran la atención de varios legisladores republicanos, entre ellos el vicegobernador Dan Patrick.

"Su ambivalencia sobre el asunto y su desestimación de las preocupaciones del estudiante, poniéndose inmediatamente del lado del profesor, son inaceptables. Este no es el primer caso de falta de confianza en el liderazgo del presidente Welsh", escribió Patrick en sus redes sociales.

"La mayoría de los padres, estudiantes y exalumnos de Aggie esperan que Texas A&M refleje los valores de nuestro estado y nuestra nación, así como la rica historia de A&M. Si el presidente Welsh no quiere o no puede reflejar esos valores, entonces es necesario un cambio", agregó el vicegobernador del estado.

"Tienes derecho a irte" En el video —que se viralizó en las redes sociales— una estudiante citó órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump y cuestiona la legalidad de las enseñanzas en la clase de literatura infantil por considerar que se trataba de ideología de género.



En las grabaciones, el estudiante le comentó al profesor que el tema de la clase —al parecer relacionado con asuntos de DEI— contradecía sus convicciones personales.



“Esto también va en contra no solo de mí, sino también de las creencias religiosas de mucha gente. Por eso, no voy a participar porque es ilegal y no quiero promover algo que vaya en contra de las leyes de nuestro presidente y de mis creencias religiosas”, se escucha decir al alumno en el video.



Ante esto, el profesor respondió: "Si te sientes incómodo en esta clase, tienes derecho a irte. Lo que estamos haciendo no es ilegal".



Durante la discusión, el joven aludió a una orden ejecutiva firmada a inicios de ese año por el presidente Donald Trump, en la que se establecía: “Es política de los Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino”.



La controversia escaló rápidamente después de que el representante estatal republicano Brian Harrison publicara un hilo con videos, imágenes y grabaciones del momento. Harrison pidió que el profesor y Welsh fueran despedidos por "adoctrinamiento DEI y LGBTQ".





Entre tanto, el comunicado de la universidad ignoró la polémica. El rector Glenn Hegar sostuvo que la junta coincidió en que era necesario un cambio.

“El presidente Welsh es un hombre de honor que ha liderado Texas A&M con dedicación desinteresada (...) Estamos agradecidos por su servicio y sus contribuciones. Al mismo tiempo, coincidimos en que ahora es el momento oportuno para impulsar un cambio y posicionar a Texas A&M para una excelencia continua en los próximos años", señaló Hegar.