Las autoridades hallan restos humanos que podrían ser de Travis Decker, acusado de asesinar a sus tres hijas menores

Publicado por Alejandro Baños 19 de septiembre, 2025

La Oficina del Sheriff del condado de Chelan (Washington) informó de que ha hallado restos humanos en una zona boscosa que podrían coincidir con Travis Decker, un exmiembro de la Guardia Nacional y exsoldado acusado de asesinar a sus tres hijas menores de edad.

"Aunque aún no se ha confirmado la identificación positiva, los resultados preliminares sugieren que los restos pertenecen a Travis Decker", dijeron las autoridades este jueves.

Está previsto que en las próximas horas se haga público si los restos humanos hallados corresponden a Decker.

Decker tiene una orden de busca y captura desde el 2 de junio. Aquel día, un agente de policía encontró en un camping ubicado en la localidad de Leavenworth los cuerpos sin vida de Paityn, Evelyn y Olivia, las tres hijas menores de edad de Decker, en el interior de una camioneta propiedad del acusado. Estaban atadas con bridas y con una bolsa de plástico en la cabeza. La autopsia dijo que murieron por asfixia.

Las niñas tenían nueve, ocho y cinco años, respectivamente.

Rápidamente, se activó el protocolo y las fuerzas policiales intentaron contactar con Decker, pero su celular estaba apagado. Desde entonces, se convirtió en el principal sospechoso, aunque no se ha conseguido dar con su paradero.

Según explicó la madre de las tres niñas, Decker tenía que haber llevado a Paityn, Evelyn y Olivia a su vivienda tres días antes. Algo que no se produjo. También dijo que el sospechoso padece problemas de salud mental que se había agravado en los últimos tiempos.