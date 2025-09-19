Más de 7.000 personas recuerdan a Charlie Kirk en un acto en la Universidad Estatal de Colorado

Publicado por Alejandro Baños 19 de septiembre, 2025

Miles de personas se congregaron este jueves en el estadio de fútbol de la Universidad Estatal de Colorado para rendir homenaje a Charlie Kirk. La universidad fue el lugar elegido por el activista conservador para ofrecer el segundo evento de su gira The American Comeback Tour.

Cerca de 7.500 personas asistieron a una vigilia convocada por Turning Point USA, organización sin ánimo de lucro que Kirk fundó en 2012, para recordar la figura del activista conservador, asesinado el 10 de septiembre mientras daba un evento en la Universidad del Valle de Utah.

En el estadio, se instaló un escenario junto a varios carteles con imágenes de Kirk y ramos de flores. Varias personalidades, todas cercanas a Turning Point USA, pudieron ofrecer unas palabras para recordar al activista conservador.

"Durante mucho tiempo, a los conservadores y cristianos de los campus universitarios se les dijo que se callaran. Pero Charlie nos dio voz para defender lo que creemos", dijo Gabe Saint, presidente de la delegación de Turning Point USA de Wyoming.

The American Comeback Tour comenzó en la Universidad del Valle de Utah, lugar donde Charlie Kirk fue asesinado presuntamente por Tyler Robinson de un disparo en el cuello. El acusado se encuentra encarcelado mientras está siendo enjuiciado.