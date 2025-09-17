Jerry Greenfield, confundador de las heladerías Ben & Jerry's, renuncia alegando cambios en los valores de la firma

Publicado por Williams Perdomo 17 de septiembre, 2025

Jerry Greenfield, cofundador de la fábrica de helados Ben & Jerry's, renunció tras afirmar que su compañía ha perdido la independencia para seguir sus valores bajo la propiedad del gigante británico Unilever.

Sostuvo que, a su juicio, lo que permitió que la compañía fuera más que solo una empresa de helados, fue la independencia para seguir su valores, lo cual estaba garantizado cuando Unilever compró la compañía. La marca fue fundada por dos amigos de la escuela en 1978 y adquirida por Unilever en 2000. Ahora es propiedad de Magnum Ice Cream Company, una subsidiaria de Unilever.

"Esa independencia existía en gran parte gracias al acuerdo único de fusión que Ben y yo negociamos con Unilever, que consagró nuestra misión social y nuestros valores en la estructura de gobernanza de la empresa a perpetuidad. Es profundamente decepcionante llegar a la conclusión de que esa independencia, la base misma de nuestra venta a Unilever, se ha perdido", dijo Greenfield en un comunicado un comunicado publicado en X por el cofundador Ben Cohen el martes por la noche.

Greenfield dijo que su empresa "ha sido silenciada, marginada por miedo a molestar a quienes están en el poder".

"Y esto sucede en un momento en que la actual Administración de nuestro país está atacando los derechos civiles, los derechos al voto, los derechos de inmigrantes, de las mujeres y de la comunidad LGBTQ. Defender los valores de justicia, equidad y nuestra humanidad compartida nunca ha sido más importante", aseguró Greenfield.

El anuncio de Jerry Greenfield también sigue al fracaso de la compañía en 2022 para impedir que Unilever vendiera sus helados a comunidades judías.