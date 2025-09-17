Publicado por Sabrina Martin 16 de septiembre, 2025

Padres de adolescentes que murieron por suicidio o sufrieron autolesiones después de interactuar con chatbots de inteligencia artificial comparecieron este martes ante el Congreso, en una audiencia centrada en la seguridad de los menores en línea. Legisladores señalaron que buscan avanzar en proyectos de ley que establezcan nuevas obligaciones para las empresas tecnológicas.

La sesión fue convocada por el senador Josh Hawley (R-MO), quien pidió que los ejecutivos de compañías de inteligencia artificial testifiquen sobre los riesgos de sus productos. Hawley planteó que estas plataformas priorizan el lucro sin suficientes medidas de protección para los usuarios más jóvenes.

Testimonios de las familias

Un padre explicó que su hijo Adam había usado ChatGPT durante meses, en principio como apoyo escolar. Con el tiempo, sin que la familia lo notara, el adolescente desarrolló una relación de dependencia con el chatbot, lo que coincidió con un deterioro progresivo de su salud mental hasta que se quitó la vida.

Megan García declaró que su hijo Sewell pasó los últimos meses de su vida interactuando con personajes generados por IA en Character.ai. Ella sostuvo que esos programas no solo imitaban vínculos humanos, sino que lo manipularon y lo mantuvieron conectado de manera constante, contribuyendo a su aislamiento.

Una madre que testificó de manera anónima señaló que su hijo comenzó a autolesionarse y a distanciarse de su familia tras establecer una relación estrecha con un chatbot de la misma plataforma. El impacto fue tan severo que terminó necesitando tratamiento en una institución médica.

Peticiones de expertos

Representantes de Common Sense Media y de la Asociación Americana de Psicología solicitaron al Congreso medidas como verificación de edad, pruebas de seguridad obligatorias antes del lanzamiento de productos y mecanismos de responsabilidad legal para las empresas que desarrollan inteligencia artificial.

La Comisión Federal de Comercio ya abrió una investigación sobre los efectos de los chatbots en menores, lo que aumenta la presión sobre las compañías.