El juez del tribunal de Utah le advierte a Robinson en su primera comparecencia que podría enfrentar la pena de muerte

Publicado por Agustina Blanco 16 de septiembre, 2025

Tyler Robinson, de 22 años, hizo su primera aparición en un tribunal del Condado de Utah hoy, acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre.

La comparecencia



Durante la audiencia, presidida por el juez del Cuarto Distrito, Tony Graf Jr., Robinson se mostró impasible mientras se le leían los cargos en su contra. Solo habló para confirmar su nombre y pareció asentir cuando el juez le informó que permanecería en prisión sin derecho a fianza.

El magistrado le dijo al acusado que podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable de asesinato agravado.

Robinson aún no cuenta con un abogado asignado, y su próxima audiencia está programada para el 29 de septiembre a las 10:00 a.m.

La comparecencia, realizada de manera virtual, marcó el inicio formal del proceso judicial contra Robinson, quien enfrenta cargos de asesinato agravado, obstrucción de la justicia y otros delitos relacionados.

Por su parte, los fiscales del Condado de Utah anunciaron que buscarán la pena de muerte en este caso.

Una orden de protección para Erika Kirk



El juez Graf emitió una orden de protección a favor de Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk. La orden prohíbe a Robinson cualquier forma de comunicación con ella y advierte que enfrentará cargos adicionales si la viola. Esta medida busca garantizar la seguridad de la señora Kirk mientras avanza el proceso judicial.