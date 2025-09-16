Washington ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por un líder del Cártel de Sinaloa conocido como 'El Ruso'

Publicado por Diane Hernández 16 de septiembre, 2025

El Gobierno anunció este martes una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, un alto mando del Cártel de Sinaloa, organización designada como grupo terrorista por Washington.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado publicó la oferta bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos (NRP) explicando que el capo mexicano también es conocido como Jesús Alexandro Sánchez Félix, y enfrenta cargos por violar las leyes de narcóticos de EEUU.

Según el FBI, Ponce Félix es el fundador y líder de Los Rusos, el principal brazo armado de La Mayiza. La Mayiza es una poderosa facción del Cártel de Sinaloa, cofundada y liderada por Ismael Zambada García, alias El Mayo, quien actualmente se encuentra en una prisión estadounidense.

La facción La Mayiza del cártel gestiona la producción y el tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia EEUU.

Crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero Durante la última década, Ponce Félix ha sido acusado varias veces en los distritos central y sur de California por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

​La recompensa ofrecida por información que lleve a su arresto sería otro de los esfuerzos de la Administración Trump para desmantelar el crimen transnacional a nivel mundial y llevar ante la justicia a los fugitivos de los cárteles designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Otro golpe al narcotráfico

A mediados de agosto el crimen organizado sufrió un fuerte golpe, luego de que EEUU y México confirmaran un acuerdo para extraditar a 26 líderes de alto nivel de los cárteles en el marco de un acuerdo entre la Administración Trump y el Gobierno de la presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

Según informó el Departamento de Justicia en un comunicado, entre los 26 criminales violentos extraditados se encuentran diversos líderes y operadores de alto nivel de cárteles y organizaciones criminales trasnacionales. La gran mayoría de ellos ya cuentan con procesos judiciales en cortes federales estadounidenses y posiblemente enfrenten penas severas, incluyendo cadena perpetua.