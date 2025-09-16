Los votantes de extrema izquierda, los que más justifican la violencia y el asesinato contra rivales políticos

Publicado por Israel Duro 16 de septiembre, 2025

La aceptación o justificación de la violencia contra figuras públicas -incluyendo su asesinato- es superior cuanto más a la izquierda del espectro político se encuentra el votante o activista. Una realidad que ha vuelto a salir a la luz tras las reacciones al asesinato del influencer conservador Charlie Kirk.

Ése es el resultado de una encuesta de YouGov que indica que el 24% de las personas que se identificaron como simpatizantes de extrema izquierda consideran "siempre o normalmente aceptable" la muerte de una figura pública a la que se oponen. Aunque la mayoría (56%) de este grupo ve "inaceptable" la cuestión, otro 20% "no está seguro" de qué le parece.

Los votantes de izquierda a secas, el segundo grupo más numeroso en defender asesinatos

A continuación, los que se consideran de izquierda a secas justifican el asesinato de personalidades en un 10%, siendo el segundo grupo más numeroso en defender la muerte de figuras públicas con las que no están de acuerdo. Un 7% de los moderados vería siempre aceptable el asesinato de un rival político.

Los "muy conservadores" (3%) y los conservadores a secas (4%) son los que menos dispuestos se muestran a justificar la muerte de una personalidad.

Los jóvenes -sobre todo los de izquierda-, más favorables a la violencia

Por edad, los jóvenes entre 18-29 años son los que más proclives se muestran a defender la violencia contra sus adversarios políticos (12%), especialmente los autoproclamados de izquierda (22%). Entre los jóvenes conservadores, el porcentaje de quienes justifican el asesinato se reduce al 6%, mientras que entre los moderados alcanza el 10%.

Entre las personas entre los 30 y los 44 siguen de cerca la justificación de la violencia de los más pequeños (11%). Entre 45-65 años el respaldo baja al 6% y entre los mayores de 65 al 5%.

Un 25% de los votantes de extrema izquierda justifica la violencia

Estos porcentajes se repiten en cuanto al apoyo a la violencia política, incluso con mayor intensidad. En este campo, un 25% de los votantes de extrema izquierda considera que la violencia puede estar justificada, seguidos por un 17% de los votantes de izquierda a secas que piensa lo mismo.

Por el contrario, los muy conservadores que la justifican apenas alcanzan el 3%, mientras que los conservadores a secas que respaldan el uso de la violencia es del 6%. Entre los moderados, el apoyo llega al 9%.

Los votantes de Izquierda perciben mayor peligro en la violencia de la derecha

Paradójicamente, también son los votantes de izquierda quienes consideran en mayor medida que la violencia de los votantes de derecha es un grave problema que los votantes de derecha respecto a los de izquierda.

Así, un 75% de los votantes de izquierda considera un problema la violencia de los grupos de derecha, mientras que los votantes de derecha consideran en un 73% que la violencia de los grupos de izquierda es más grave. Un 30% de los moderados ve peor la violencia de la derecha, frente al 18% que apunta a la izquierda.