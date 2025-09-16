Arranca el Mes de la Herencia Hispana: una celebración que conmemora el importante legado de los hispanos en EEUU

Publicado por Carlos Dominguez 16 de septiembre, 2025

El lunes comenzó el Mes de la Herencia Hispana, una celebración de 30 días en la que el país reconoce los logros y el legado de la comunidad hispana en el país.

Esta celebración tiene sus orígenes en los movimientos por los derechos civiles de la década de 1960, un momento histórico en el que grupos minoritarios, entre ellos los latinos, comenzaron a abogar por un mayor reconocimiento e inclusión en la sociedad.

La idea surgió cuando, el 17 de septiembre de 1968, el presidente Lyndon B. Johnson proclamó por primera vez la Semana Nacional de la Herencia Hispana. La semana, que terminó convirtiéndose en un mes, estaba diseñada para celebrar la cultura, la historia y los logros de las personas de ascendencia hispana y latina en Estados Unidos.

Fue la primera vez que el Gobierno federal rindió un homenaje especial a las historias y contribuciones de los hispanoamericanos.

Ronald Reagan como precursor del mes de la hispanidad

El éxito y la visibilidad de la proclamación de Johnson allanaron el camino para un reconocimiento más amplio. En 1988, el Congreso aprobó una ley, firmada por el presidente Ronald Reagan, por la que la Semana de la Herencia Hispana se convirtió en el Mes de la Herencia Hispana.

La celebración no solo se centra en figuras históricas, sino también en personalidades contemporáneas que contribuyen de manera importante al crecimiento y desarrollo de la sociedad estadounidense.

¿Por qué el Mes de la Herencia Hispana comienza el 15 de septiembre?

En un principio, la fecha del 15 de septiembre fue elegida porque coincide con los días de la independencia de varios países latinoamericanos, entre ellos Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Por su parte, México celebra su independencia el 16 de septiembre y Chile lo hace el 18 de septiembre, lo que convierte estos días en un momento de gran importancia histórica para muchas naciones hispanas.

Al comenzar la celebración en esta fecha simbólica, se honra la lucha compartida por la independencia y la herencia cultural que une a estos países. También sirve para recordar las profundas conexiones históricas entre América Latina y Estados Unidos.

Actividades que conmemoran el legado hispano

Durante el Mes de la Herencia Hispana el Gobierno, empresas, universidades y medios de comunicación organizan un sinnúmero de festivales, desfiles, exposiciones, y conferencias que destacan la influencia hispana en diversos ámbitos, como lo pueden ser la política, la educación y la cultura.

De acuerdo al Hispanic Council, de entre los más de 336 millones de habitantes que conforman la población total de EEUU, más de 64 millones son hispanos, lo que representa alrededor del 19% de la población. Esta comunidad se ha es el grupo minoritario de crecimiento más rápido y posee una gran influencia a nivel económico y cultural.