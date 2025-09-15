El FBI investiga varios grupos izquierdistas por su posible vinculación con el asesinato de Charlie Kirk

(De izquierda a derecha) Mason (Dept. Seg. Pública Utah), Cox (gobernador Utah) y Patel, (FBI), muestran un vídeo sobre la investigación del asesinato de Kirk AFP

Publicado por Israel Duro 15 de septiembre, 2025

El FBI está investigando los posibles lazos de varios grupos de extrema izquierda con el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk la pasada semana.

Según informa FOX News, que cita a una fuente que pidió mantener su anonimato, el Bureau dirigido por Kash Patel está tratando de evaluar si algunos grupos izquierdistas de Utah conocían de antemano los planes del presunto tirador o si llegaron incluso a le prestarle algún tipo de ayuda. Sin embargo, no se ha indicado qué organizaciones están bajo la lupa.

Uno de los grupos investigados borró su perfil de las RRSS tras el asesinato de Kirk

El primero en informar sobre esta línea de investigación fue Axios. El rotativo añadió que uno de esos grupos eliminó su perfil en las redes sociales tras el tiroteo.

Según un segundo oficial que conversó con Axios, "está bastante claro que el compañero de habitación de Robinson sabía mucho y no dijo nada después del asesinato, por lo que es oficialmente una persona de interés y está cooperando y queremos que siga siendo así. Lo que queremos saber es si alguien más tenía conocimiento [del tiroteo], antes o después.