Muere Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo

Ricky Hatton, tras ganar un combate en 2022. Imagen de archivo Cordon Press .

Publicado por Virginia Martínez 15 de septiembre, 2025

(AFP) El británico Ricky Hatton, excampeón del mundo de boxeo de 46 años, fue hallado muerto en su domicilio en la ciudad de Hyde, en el noroeste de Inglaterra, informó este domingo la agencia de prensa británica Press Association.

La policía informó que por el momento no hay elementos para considerar la muerte como sospechosa.

"La policía recibió una llamada para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 06H45 [05H45 GMT] hoy [domingo], donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años. Actualmente, no se cree que haya circunstancias sospechosas", declaró un portavoz de la policía de Gran Mánchester.

Hatton ganó títulos mundiales en las categorías de peso superligero y welter, y su estilo agresivo lo convirtió en uno de los boxeadores británicos más populares de su generación, llegando a enfrentarse a estrellas mundiales del cuadrilátero como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Precisamente, la derrota frente al filipino en 2009 fue el inicio de su caída a los infiernos.

En 2010, el apodado The Hitman perdió su licencia para pelear después de que un periódico publicase un vídeo en el que se le veía consumir cocaína.

Poco antes, a Hatton le habían diagnosticado depresión y problemas de alcohol.

El boxeador reveló que sufría problemas de salud mental tras colgar los guantes, aunque en julio anunció que regresaría al cuadrilátero para una pelea profesional contra Eisa Al Dah en Dubái en diciembre.

En 15 años de profesional, Hutton logró 45 victorias en 48 peleas.