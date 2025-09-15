Entre oraciones y llamados a la acción, miles se congregaron en Washington para rendir homenaje a Charlie Kirk

Publicado por Sabrina Martin 14 de septiembre, 2025

El movimiento conservador se congregó este domingo en el Kennedy Center de Washington, DC, para honrar la memoria de Charlie Kirk, activista de 31 años y fundador de Turning Point USA, asesinado recientemente durante un evento universitario en Utah. Funcionarios de la Administración Trump, legisladores republicanos y líderes del movimiento conservador acompañaron la vigilia, a la que asistieron miles de personas.

El acto, organizado por el senador estatal de Arizona Jake Hoffman, reunió a unos 85 congresistas, funcionarios de la Casa Blanca y otros aliados políticos. La ceremonia comenzó con música cristiana y oraciones, mientras el público —muchos con gorras y camisetas de “Make America Great Again”— se unía en cánticos y muestras de apoyo.

Una despedida multitudinaria

La magnitud del evento se reflejó desde temprano. Una fila de asistentes se extendía hasta la entrada del emblemático teatro capitalino, custodiado por vehículos policiales. En su intervención, Hoffman destacó que la vigilia fue posible gracias al “abrumador respaldo” de los simpatizantes de Kirk, lo que arrancó aplausos de pie de los presentes.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se dirigió a la multitud subrayando que Kirk había aportado al “libre mercado de ideas” más que cualquier otra figura en décadas. “la mejor manera de honrar su memoria y su legado inigualable es vivir como lo hizo Charlie”, dijo entre vítores y cánticos de “USA”.

Reconocimiento desde la Casa Blanca

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, elogió a Kirk como pieza clave en la movilización juvenil en torno a Donald Trump. Recordó que Turning Point USA nació en un garaje y con el tiempo se convirtió en un movimiento que cambió la orientación política de miles de jóvenes.

“Son los esfuerzos heroicos de Charlie Kirk, los que cambiaron el rumbo político entre los jóvenes de este país y ayudaron a marcar el comienzo de la histórica victoria del presidente Trump”, señaló. A su juicio, Turning Point representa “la verdadera esencia del sueño americano y del movimiento MAGA”.

Kennedy, Biggs y Lake: mensajes de firmeza

Uno de los momentos más intensos llegó con la intervención de Robert Kennedy Jr, actual secretario de Salud y Servicios Humanos, quien fue recibido con vítores y cánticos. Recordó conversaciones con Kirk sobre los riesgos de enfrentar a intereses poderosos y citó sus palabras sobre la defensa de los derechos constitucionales, incluso a costa de la vida.

El representante Andy Biggs, republicano por Arizona, pidió transformar el dolor en acción política: “Nos corresponde tomar el bálsamo sanador de Galaad y avanzar en la misión de salvar a esta nación y, a su vez, salvar al mundo”.

Por su parte, Kari Lake hizo un llamado a las madres de Estados Unidos para rechazar la violencia y proteger a sus hijos de lo que calificó como “campos de adoctrinamiento” en universidades. “Esta violencia tiene que parar”, dijo.