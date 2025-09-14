Voz media US Voz.us
Arrestan a un joven por vandalizar el memorial de Charlie Kirk frente a la sede de Turning Point USA en Phoenix

Ryder Corral se encuentra bajo custodia y será procesado por cargos que incluyen daños criminales y alteración del orden público, según el sargento de información pública de la policía, Philip Krynsky.

Velas, banderas estadounidenses junto a imágenes de Charlie Kirk en Utah (Archivo)AP / Cordon Press

Agustina Blanco

Un hombre de 19 años fue arrestado el domingo tras ser acusado de vandalizar el memorial improvisado en honor a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA (TPUSA), afuera de la sede de la organización en Phoenix

El incidente ocurrió en horas de la mañana cuando Ryder Corral, el sospechoso identificado por la policía, pisoteó y derribó elementos del tributo, incluyendo flores, jarrones, globos y banderas estadounidenses.

Videos capturados por cámaras de Fox News muestran a Corral caminando sobre el memorial y destruyendo objetos, hasta que otro joven en una camiseta azul intervino, lo sacó a la fuerza y lo arrojó al suelo. Luego llegaron los oficiales de policía, quienes ya estaban en la zona para controlar el tráfico debido a la gran afluencia de la comunidad tras el asesinato de Kirk.

Corral fue escoltado del área y se encuentra bajo custodia y será procesado por cargos que incluyen daños criminales y alteración del orden público, según el sargento de información pública de la policía, Philip Krynsky

El memorial a Charlie Kirk

El memorial se erigió en memoria de Kirk, de 31 años, quien fue asesinado con un disparo durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah. El presunto asesino se encuentra detenido y bajo extrema custodia.

