El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk se encuentra bajo “vigilancia especial” y en una unidad de alojamiento separada

Publicado por Agustina Blanco 14 de septiembre, 2025

Tyler Robinson, de 22 años, presunto asesino de Charlie Kirk, se encuentra detenido bajo "vigilancia especial" en una unidad de alojamiento separada del Departamento del Sheriff del Condado de Utah, según informaron las autoridades el domingo.

Esta medida se mantendrá hasta que se complete una evaluación de su salud mental, un proceso que podría tomar varios días, según el comunicado del departamento, según señala Fox News.

El departamento del sheriff explicó que Robinson está siendo monitoreado de cerca por personal médico, psiquiátrico y de custodia en una unidad especial para garantizar su seguridad y la de otros. “Continuará siendo monitoreado por personal psiquiátrico, médico y de custodia durante toda su estadía”, afirmó la institución en su declaración y una vez que se determine su estado de salud mental, Robinson será sometido al proceso de clasificación para decidir su lugar de detención permanente.

Robinson no colabora



Por su parte, el gobernador de Utah, Spencer Cox, le dijo a ABC News que Robinson no está cooperando con las autoridades. “No ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero todos a su alrededor sí. Y creo que eso es muy importante”, declaró Cox.

El gobernador añadió que la familia de Robinson y su pareja, descrita como un tránsgenero, están colaborando con la investigación. Además, Cox señaló que personas cercanas al sospechoso afirman que este estaba “profundamente adoctrinado con ideología izquierdista”.