Las aplicaciones de estudiantes para Turning Point USA se han duplicado tras el discurso de la viuda de Charlie Kirk

Publicado por Agustina Blanco 13 de septiembre, 2025

Luego del discurso de Erika Kirk, viuda del fundador de Turning Point USA (TPUSA), Charlie Kirk, se desencadenó una oleada de apoyo sin precedentes para la organización conservadora. Tras el asesinato del joven conservador el miércoles pasado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, Erika se dirigió a la nación en una emotiva transmisión en vivo el viernes, desde la oficina de su esposo. En su mensaje, prometió que la misión de TPUSA, centrada en promover valores de fe, patriotismo y convicción moral, no solo continuará, sino que se fortalecerá.

Un impacto inmediato



Según los líderes de TPUSA, el discurso de Erika generó un impacto inmediato: la organización recibió 18.000 nuevas aplicaciones de estudiantes en universidades y escuelas secundarias de todo EEUU.

Antes de este evento, TPUSA ya contaba con 9.000 capítulos universitarios y 1.100 en escuelas secundarias, según reseña Fox News. En esa línea, el representante estatal de Minnesota, Elliott Engen, compartió en redes sociales una conversación con un líder de la organización que confirmó este aumento masivo de interés.

La viuda de Kirk, Erika, en su mensaje, llamó a los jóvenes a unirse al movimiento o crear nuevas delegaciones en sus comunidades, asegurando que el legado de su esposo perdurará. "Él quiere que marques la diferencia, y puedes. El movimiento no se irá a ninguna parte, y solo se fortalecerá cuando te unas a él".