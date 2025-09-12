Qué se sabe de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Publicado por Carlos Dominguez 12 de septiembre, 2025

Tyler James Robinson, de 22 años, ha sido identificado por las autoridades como el presunto asesino del activista conservador y fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk.

Robinson creció en Washington, Utah, y obtuvo una beca para asistir a la Utah State University tras obtener excelentes calificaciones en la escuela secundaria. Así lo indica un vídeo publicado en las redes sociales en el que el joven aparece leyendo su carta de aceptación a la universidad. Sin embargo, un comunicado de la institución confirmó que Robinson sólo asistió un semestre en 2021.

Los registros estatales indican que el joven estaba registrado como votante, pero no estaba afiliado a ningún partido político, informó NBC News

Por otra parte, un miembro de la familia dijo a las autoridades que Robinson se había "vuelto más político en los últimos años" y reveló que el joven hablaba de por qué "no le gustaba [Kirk] y los puntos de vista que tenía", dijo el viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

El padre de Robinson, un veterano con 27 años de experiencia en el Departamento del Sheriff del condado de Washington, le dijo al joven que se entregara y más tarde llamó a un pastor para que le ayudara. El hombre se puso entonces en contacto con los US Marshals.

Las autoridades han descrito el asesinato de Kirk como un “asesinato político”.