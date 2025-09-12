Trump confirma que hay un sospechoso arrestado en relación con el asesinato de Charlie Kirk, identificado como Tyler Robinson

Publicado por Alejandro Baños 12 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump anunció este viernes que las autoridades han arrestado a un sospechoso en relación con el asesinato de Charlie Kirk. El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó que se trata de Tyler Robinson, de 22 años.

Durante una entrevista en Fox News, Trump informó de que "alguien muy cercano a él lo entregó".

"Creo que con un alto grado de certeza, lo tenemos. Alguien que lo conocía lo delató", declaró el presidente, añadiendo que espera que el asesino de Kirk sea condenado a la "pena de muerte".

"Espero que lo declaren culpable. Y espero que le condenen a muerte. Por lo que hizo. Charlie Kirk era una persona excelente, no se merecía esto. Trabajaba muy duro y muy bien. Todo el mundo le quería", sentenció Trump.

Kirk fue asesinado mientras ofrecía el primer evento de su gira The American Comeback Tour. El escenario elegido fue la Universidad del Valle de Utah, ubicada en la ciudad de Orem (Utah). Tras responder a la pregunta de un asistente, el activista conservador dejó el micrófono encima de una mesa y, acto seguido, fue alcanzado por un disparo en el cuello.

Miembros de su equipo subieron a Kirk rápidamente a un carro y lo trasladaron a un hospital cercano, donde los profesionales médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

A partir de ahí, las autoridades activaron sus protocolos y comenzó la investigación, con el objetivo prioritario de dar con el paradero del asesino de Kirk y proceder a su arresto.

Este jueves, la delegación del FBI en Salt Lake City -como principal responsable de la investigación- informó de que halló un "rifle de cerrojo de alta potencia" -como el que usan los francotiradores- en una zona boscosa cercana al lugar del crimen.

Posteriormente, el FBI divulgó unas imágenes de un sospechoso que se encontraba en el lugar en el momento en el que Kirk fue asesinado: un joven que iba vestido con un jersey negro y unos jeans azules y que también portaba una gorra y unas gafas de sol, como si tratase de no mostrar su rostro. Además, llevaba consigo una mochila.

El FBI también hizo público un video en el que se ve al presunto tirador saltando de la azotea de uno de los edificios de la Universidad del Valle de Utah y huyendo rápidamente.