Tucker Carlson organiza una recaudación para la familia de Charlie Kirk con un aporte inicial de $1.000.000

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de septiembre, 2025

El presentador y comentarista político Tucker Carlson anunció que organizó una recaudación de fondos para la familia del activista Charlie Kirk, quien fue asesinado este 10 de septiembre durante un acto en el campus de la Universidad de Utah Valley.

La recaudación de fondos se está llevando adelante con el experto en marketing digital, Neil Patel, y arrancó con un aporte inicial de $1.000.000 por parte de la empresa de Carlson, Alp Pouch, según el comunicado difundido en redes sociales.

“Conocimos a Charlie Kirk cuando tenía 18 años, a través de nuestro amigo Foster Friess, y desde entonces lo hemos tratado bien. Era una persona increíble. Es difícil encontrar las palabras adecuadas en un momento como este o comprender exactamente lo que ha sucedido. Pero mientras tanto queremos hacer todo lo posible por la viuda de Charlie, Erika, y sus dos pequeños hijos. Hemos creado una página en GiveSendGo en su nombre y la hemos iniciado con un millón de dólares de Alp Pouch. El enlace está abajo. Cada dólar irá a la familia de Charlie en: givesendgo.com/inlovingmemoryofcharlie”.

Según GiveSendGo, la meta de la recaudación de $5.000.000 y, con el millón de ALP, ya se recaudó un total de $1.564.354.

El asesinato de Kirk, un activista conservador reconocido por impulsar el debate político en las universidades y ser una de las grandes figuras del movimiento MAGA, conmocionó a todo Estados Unidos y el mundo, generando el pronunciamiento de todos los sectores políticos para abogar por la desescalada de la violencia política, penosamente cada vez más común en Estados Unidos.

Kirk, quien dejó a una esposa y dos hijos pequeños tras su fallecimiento, dejó un legado importante en el mundo conservador al fungir como un gran catalizador del voto joven a través de Turning Point USA, organización que se transformó en la plataforma juvenil conservadora más influyente del país.

Por el momento, el FBI no ha detenido al asesino de Kirk. Sin embargo, la agencia publicó dos fotos de una persona de interés, indicando que el arma probablemente utilizada en el asesinato fue un rifle de gran potencia ya identificado.

El FBI, además, publicó una página web para que el público pueda dar datos que conduzcan al arresto del asesino. La agencia está ofreciendo una recompensa de $100.000 para aquella persona que facilite información determinante para resolver el caso.