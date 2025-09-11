El FBI publica dos imágenes de un sospechoso y halla el posible rifle usado para asesinar a Charlie Kirk

Publicado por Alejandro Baños 11 de septiembre, 2025

El FBI dio un nuevo paso en la investigación del asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Poco después de hallar el posible arma que utilizó el asesino para cometer el crimen, la agencia divulgó dos fotografías de un sujeto al que buscan por ser el presunto autor del disparo que acabó con la vida del activista conservador.

A través de un mensaje en redes sociales, el FBI publicó dos imágenes de un hombre al que consideran como "persona de interés" en relación con el caso del asesinato de Kirk.

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el homicidio de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah", escribió la delegación del FBI en Salt Lake City (Utah), responsable de la investigación del crimen.

En ambas imágenes, el hombre -aparentemente joven- que intenta localizar el FBI va vestido con un jersey negro y unos jeans azules. También porta una gorra y unas gafas de sol, pareciendo que trata de no mostrar su rostro.

El FBI también facilitó una página web para que el público pueda dar datos que conduzcan a dar con el paradero del asesino y se proceda a su arresto. Además, la agencia ofrece una recompensa de 100.000 dólares para aquella persona que dé información útil para resolver el caso.

Hallado el posible rifle usado por el asesino de Kirk

Minutos antes de la divulgación de las imágenes de un sospechoso, el FBI informó de que encontró el arma que presuntamente usó el asesino de Kirk.

Robert Bohls, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City, señaló en una comparecencia de prensa que los investigadores encontraron un "rifle de cerrojo de alta potencia" -como el que usan los francotiradores- "en una zona boscosa por donde el tirador habría huído".

"El laboratorio del FBI analizará el arma. Los investigadores también han recopilado huellas de calzado, de la palma de una mano y del antebrazo para su análisis", añadió el agente Bohls.

Kirk fue asesinado este miércoles en la Universidad del Valle de Utah, mientras daba la primera conferencia de su gira The American Comeback Tour. Tras responder a una asistente, el activista conservador fue alcanzado por un disparo en el cuello. Inmediatamente, fue trasladado a un hospital cercano, pero no se puedo hacer nada por salvarle la vida.