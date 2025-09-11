El FBI halla el rifle que habría sido utilizado en el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Williams Perdomo 11 de septiembre, 2025

El Buró de Investigaciones informó de que recuperó el arma que habría sido utilizada para asesinar al activista Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA.

Sin embargo, las autoridades explicaron que los investigadores aún no han encontrado a la persona que mató al líder conservador, pero tienen imágenes del sospechoso.

"Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer: un rifle de cerrojo de alta potencia. Este rifle se recuperó en una zona boscosa por donde el tirador habría huido. El laboratorio del FBI analizará el arma. Los investigadores también han recopilado huellas de calzado, de palma y de antebrazo para su análisis", explicó Robert Bohls, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City.

"Entiendo que hay muchas preguntas sobre el motivo. Les aseguro que todas las pistas y sugerencias se están investigando a fondo. Hasta esta mañana, hemos recibido más de 130 sugerencias. El FBI ha puesto todos los recursos a su disposición y seguirá haciéndolo durante toda la investigación", agregó.