MSNBC se disculpa y despide a un analista por los comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk que desataron indignación

Publicado por Sabrina Martin 10 de septiembre, 2025

La cadena MSNBC enfrenta una fuerte tormenta mediática luego de su cobertura del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah. El canal tuvo que emitir una disculpa pública y prescindir de los servicios del analista político Matthew Dowd, quien sugirió en directo que las ideas de Kirk habían propiciado el ataque.

Críticas a la cobertura de MSNBC

Durante una transmisión en vivo, la presentadora Katy Tur pidió a Dowd que explicara el contexto en el que ocurrió el tiroteo. El analista describió a Kirk como “una de las figuras más divisivas” y aseguró que “los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio”. Sus comentarios fueron interpretados como un intento de responsabilizar al propio Kirk por su asesinato, lo que provocó una oleada de rechazo en redes sociales y en medios conservadores.

El medio conservador Townhall cuestionó especialmente una afirmación en la que se sugirió que las ideas de Kirk habrían contribuido al ataque. La declaración de Dowd fue calificada como “repugnante” por la cuenta de X del portal.

Otra especulación que generó rechazo fue la hipótesis de que el disparo pudo haber sido realizado por un simpatizante celebrando. En respuesta, Bonchie, de RedState, escribió en X: “No tengo palabras para describir lo horrible que es esta gente”.

MSNBC se disculpa y despide a analista

La presión llevó a la cadena a pronunciarse públicamente. Rebecca Kutler, presidenta de MSNBC, emitió un comunicado en el que reconoció que los comentarios del analista Matthew Dowd fueron “inapropiados, insensibles e inaceptables”. Añadió que “no hay lugar para la violencia en Estados Unidos, política o de cualquier otra índole”.

Además, según una fuente de la propia cadena, Dowd fue despedido tras la controversia, pese a que intentó disculparse posteriormente.