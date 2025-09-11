ANÁLISIS
MSNBC se disculpa y despide a un analista por los comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk que desataron indignación
El canal tuvo que disculparse públicamente y prescindir de los servicios de Matthew Dowd.
La cadena MSNBC enfrenta una fuerte tormenta mediática luego de su cobertura del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah. El canal tuvo que emitir una disculpa pública y prescindir de los servicios del analista político Matthew Dowd, quien sugirió en directo que las ideas de Kirk habían propiciado el ataque.
Críticas a la cobertura de MSNBC
Durante una transmisión en vivo, la presentadora Katy Tur pidió a Dowd que explicara el contexto en el que ocurrió el tiroteo. El analista describió a Kirk como “una de las figuras más divisivas” y aseguró que “los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio”. Sus comentarios fueron interpretados como un intento de responsabilizar al propio Kirk por su asesinato, lo que provocó una oleada de rechazo en redes sociales y en medios conservadores.
El medio conservador Townhall cuestionó especialmente una afirmación en la que se sugirió que las ideas de Kirk habrían contribuido al ataque. La declaración de Dowd fue calificada como “repugnante” por la cuenta de X del portal.
Otra especulación que generó rechazo fue la hipótesis de que el disparo pudo haber sido realizado por un simpatizante celebrando. En respuesta, Bonchie, de RedState, escribió en X: “No tengo palabras para describir lo horrible que es esta gente”.
Política
Charlie Kirk, asesinado en la Universidad de Utah
Agustina Blanco
MSNBC se disculpa y despide a analista
La presión llevó a la cadena a pronunciarse públicamente. Rebecca Kutler, presidenta de MSNBC, emitió un comunicado en el que reconoció que los comentarios del analista Matthew Dowd fueron “inapropiados, insensibles e inaceptables”. Añadió que “no hay lugar para la violencia en Estados Unidos, política o de cualquier otra índole”.
Además, según una fuente de la propia cadena, Dowd fue despedido tras la controversia, pese a que intentó disculparse posteriormente.
Política
PERFIL | Charlie Kirk, el activista que marcó a una generación conservadora y murió asesinado mientras defendía sus ideas
Emmanuel Alejandro Rondón
El ataque en Utah
Testigos indicaron que los disparos provinieron de un edificio cercano al auditorio. Kirk fue alcanzado en la zona del cuello, lo que generó pánico y obligó al cierre inmediato del campus.