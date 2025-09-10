Larry Ellison desbanca a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Larry Ellison, en una visita a la Casa Blanca en 2025 Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 10 de septiembre, 2025

El presidente de Oracle, Larry Ellison, superó este miércoles a Elon Musk como la persona más rica del mundo, después de que el valor de las acciones de su compañía se disparase casi un 40% este miércoles.

Según informó Bloomberg, el patrimonio de Ellison ascendió en más de 101.000 millones de dólares, alcanzando un valor total de 393.000 millones de dólares.

Musk, cuya fortuna se sitúa en 385.000 millones de dólares -de acuerdo al ranking Bloomberg Billionaires Index- permaneció en el primer puesto del ranking durante casi un año.

Es la primera vez en su trayectoria que Ellison consigue ser la persona más rica del mundo.