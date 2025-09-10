Trump exige la pena de muerte para el asesino de Iryna Zarutska

Publicado por Alejandro Baños 10 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump exigió la pena de muerte para Decarlos Brown en caso de ser declarado culpable de haber asesinado a la joven ucraniana Iryna Zarutska en el metro de Charlotte (Carolina del Norte) a finales de agosto.

"El animal que mató tan violentamente a la bella joven originaria de Ucrania, que vino a América en busca de paz y seguridad, debería obtener un juicio rápido y recibir la pena de muerte", escribió Trump en su plataforma, Truth Social.

Anteriormente, Trump ya se había pronunciado sobre este asunto. El presidente responsabilizó al Partido Demócrata y a su agenda de "izquierda radical" del asesinato de Zarutska.

"Esto se ha convertido en la norma en las ciudades gobernadas por demócratas, donde las políticas de la izquierda radical, como la ausencia de fianzas en efectivo y la desfinanciación de la policía, devuelven a las calles a delincuentes profesionales depravados, libres para seguir violando, saqueando y matando a su antojo en nuestro país", señaló Trump.

La familia de Zarutska reclama reforzar la seguridad en las calles

A través de unas declaraciones hechas a NewsNation y reportadas por The Hill, la familia de Zarustka reclamó que las autoridades refuercen la seguridad en las calles, ya que cualquiera puede ser asesinado en cualquier lugar.

"Esto le podría haber pasado a cualquiera que viajara en el metro esa noche. Estamos comprometidos a garantizar que esto no vuelva a suceder nunca más", afirmaron los parientes de la víctima. Además, piden que se dejen de divulgar imágenes o videos del crimen por redes sociales.