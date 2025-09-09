'El Chelelo', líder de Los Zetas, condenado a más de 30 años de prisión por "fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína"

'El Chelelo', durante una detención en México en 2007. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de septiembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) informó de que Eleazar Medina-Rojas, también conocido como El Chelelo y miembro de alto rango del cartel Los Zetas, fue condenado a más de tres décadas de prisión por "fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana".

A través de un comunicado, el fiscal general adjunto en funciones, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del DOJ, afirmó que El Chelelo fue ganando peso dentro del cartel Los Zetas gracias a la "violencia extrema" que aplicaba en todas y cada una de las acciones criminales que perpetraba, principalmente relacionadas con el narcotráfico.

"Eleazar Medina-Rojas utilizó la violencia extrema para ascender en las filas de Los Zetas y, como jefe de plaza, se aseguró de que el cartel mantuviera el control sobre las rutas clave de tráfico de drogas utilizadas para introducir cocaína y marihuana en los Estados Unidos, devastando nuestras comunidades", señaló Galeotti.

Además de la condena a prisión, El Chelelo tendrá que pagar una multa de 26,5 millones de dólares.

Las autoridades explicaron que Medina-Rojas "controlaba las rutas que conducían a Brownsville, Laredo y McAllen [localidades de Texas], eliminando a cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el lucro".

En marzo, El Chelelo se declaró culpable de "conspirar para fabricar y distribuir grandes cantidades de cocaína y marihuana".