Publicado por Diane Hernández 9 de septiembre, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston arrestó a 822 extranjeros que calificó como criminales, miembros de pandillas transnacionales, depredadores de niños, fugitivos extranjeros y otros infractores graves de inmigración durante una operación de una semana entre el 17 y el 23 de agosto enfocada en mejorar la seguridad pública en el sudeste de Texas.

La operación, según el comunicado oficial, formó parte del enfoque de la Administración Trump en restaurar la seguridad pública en las comunidades locales de todo el país al enfocarse en los "peores de los peores" criminales extranjeros y otras personas que violan las leyes federales de inmigración.

“Durante los últimos cuatro años, pandilleros transnacionales, fugitivos extranjeros y otros delincuentes extranjeros violentos aprovecharon la crisis en nuestra frontera sur para ingresar ilegalmente al país” Gabriel Martínez, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE

El directivo aseguró que muchos de los indocumentados han permanecido en el área de Houston y "han sembrado el caos en nuestras comunidades locales".

Dentro de los 822 inmigrantes irregulares arrestados están cinco pandilleros transnacionales, siete depredadores de menores y tres extranjeros delincuentes condenados por homicidio, dijo Martínez.

Entre los extranjeros criminales arrestados se encontraban: Jorge Eliseo Torres-Soto, un delincuente extranjero y depredador infantil de 30 años de origen guatemalteco , arrestado por ICE el 22 de agosto. Torres-Soto fue condenado por agresión sexual a un menor en octubre de 2024.

, arrestado por ICE el 22 de agosto. Torres-Soto fue condenado por agresión sexual a un menor en octubre de 2024. Manuel Iván Castillo Estrada, de 36 años, deportado tres veces, extranjero criminal y depredador de menores de México , fue arrestado por ICE el 22 de agosto. Castillo fue condenado por tráfico de inmigrantes en noviembre de 2011 y por agresión sexual a una menor en febrero de 2024.

, fue arrestado por ICE el 22 de agosto. Castillo fue condenado por tráfico de inmigrantes en noviembre de 2011 y por agresión sexual a una menor en febrero de 2024. Francisco Eduardo Bonilla, un delincuente extranjero y depredador infantil de 37 años de El Salvador , arrestado por ICE el 22 de agosto. Bonilla fue condenado por indecencia sexual con una menor en el condado de Harris en febrero de 2025.

, arrestado por ICE el 22 de agosto. Bonilla fue condenado por indecencia sexual con una menor en el condado de Harris en febrero de 2025. Lloyd Tinashe Hwehwe, de 36 años, extranjero delincuente y asesino convicto de Zimbabue , fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 22 de agosto. Hwehwe fue condenado por conducir en estado de ebriedad y homicidio involuntario en 2015 y reingresó ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado. Fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol por segunda vez en 2024.

, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 22 de agosto. Hwehwe fue condenado por conducir en estado de ebriedad y homicidio involuntario en 2015 y reingresó ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado. Fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol por segunda vez en 2024. Fuad Farah Ikhbeis, un delincuente extranjero y depredador infantil de 57 años de Jordania , arrestado por ICE el 22 de agosto. Ikhbeis fue condenado por indecencia sexual con una menor en 1995.

, arrestado por ICE el 22 de agosto. Ikhbeis fue condenado por indecencia sexual con una menor en 1995. Carlos Vega-Ramírez, un delincuente extranjero de 38 años y depredador infantil deportado dos veces de México , fue arrestado por ICE el 22 de agosto. Vega-Ramírez ha sido condenado por indecencia sexual con un menor, incitación a un menor con fines indecentes, conducir bajo la influencia del alcohol (DWI), huir de la policía, falsificación y reingreso ilegal al país.

, fue arrestado por ICE el 22 de agosto. Vega-Ramírez ha sido condenado por indecencia sexual con un menor, incitación a un menor con fines indecentes, conducir bajo la influencia del alcohol (DWI), huir de la policía, falsificación y reingreso ilegal al país. Hemerlindo Antonio Ascencio-Merino, un fugitivo extranjero de 53 años de El Salvador , arrestado por ICE el 17 de agosto. Ascencio-Merino es buscado en El Salvador por homicidio agravado e ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 en un intento de evadir el procesamiento.

, arrestado por ICE el 17 de agosto. Ascencio-Merino es buscado en El Salvador por homicidio agravado e ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 en un intento de evadir el procesamiento. William Alexander Telles Amaya, un delincuente extranjero de 35 años y depredador habitual de menores de El Salvador , fue arrestado por ICE el 18 de agosto. Amaya ha sido condenado tres veces por delitos sexuales contra menores, incluyendo agresión sexual agravada a un menor en abril de 2006, no registrarse como delincuente sexual en mayo de 2015 y abuso sexual contra un menor en julio de 2025.

, fue arrestado por ICE el 18 de agosto. Amaya ha sido condenado tres veces por delitos sexuales contra menores, incluyendo agresión sexual agravada a un menor en abril de 2006, no registrarse como delincuente sexual en mayo de 2015 y abuso sexual contra un menor en julio de 2025. Cruz Leandro Martínez Leiva, un delincuente extranjero de 25 años y miembro de la pandilla MS-13 de El Salvador , arrestado por ICE el 20 de agosto. Martínez fue condenado por robo y robo de vehículo a mano armada en octubre de 2018.

, arrestado por ICE el 20 de agosto. Martínez fue condenado por robo y robo de vehículo a mano armada en octubre de 2018. Alejandro Pérez Miramontes, un extranjero criminal de 54 años de edad, 12 veces deportado de México, arrestado por ICE el 20 de agosto. Pérez ha sido condenado ocho veces por reingreso ilegal, cuatro veces por ingreso ilegal, dos veces por robo, hurto y allanamiento de morada, y una vez por allanamiento y evasión de arresto.

Más de 300 con orden de expulsión

330 de los extranjeros arrestados durante la operación habían recibido previamente órdenes de expulsión de EEUU y aproximadamente 112 habían sido deportados y habían vuelto a entrar ilegalmente al país al menos una vez.

Numerosas agencias policiales ayudaron a ICE durante la operación que duró una semana, incluidas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la DEA, la ATF, el Servicio de Seguridad Diplomática, el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.