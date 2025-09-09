El Comité de Supervisión de la Cámara revela nuevos archivos sobre el patrimonio de Epstein, incluido el infame “libro de cumpleaños” del magnate

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de septiembre, 2025

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes difundió este lunes una nueva tanda de documentos vinculados al patrimonio del fallecido y controvertido financista Jeffrey Epstein. Entre los archivos entregados y publicados abiertamente figuran su testamento, un acuerdo legal de 2007-2008 con la fiscalía del sur de Florida, libretas de contactos y, especialmente, el infame “libro de cumpleaños” preparado para los 50 años del financista por su entonces socia y expareja, Ghislaine Maxwell.

Los archivos incluyen además páginas con apuntes a mano que parecen parte de la agenda personal de Epstein. Allí se repiten nombres femeninos junto a números de teléfono —tanto de Estados Unidos como internacionales— y en un apartado titulado “Visitors Message” figuran Alison Chambers, Carolyn Adriano, Courtney Wild y otras mujeres vinculadas al entorno del magnate.

Si bien muchos detalles sobre este material circulan desde hace años en medios de comunicación y procesos judiciales, el panel decidió publicarlos de manera más amplia mientras se adentra en una investigación más amplia sobre la forma en que el Departamento de Justicia manejó el caso Epstein, que sigue generando mucha controversia e interés en el público.

El controvertido “libro de cumpleaños”

El infame libro de cumpleaños del financista concentra gran parte de la atención del público. Como se reportó anteriormente en casi toda la prensa, se trata de un álbum con fotos, mensajes y dedicatorias, en el que aparece una entrada atribuida al expresidente demócrata Bill Clinton. El texto elogia la “curiosidad infantil” de Epstein y su “deseo de marcar la diferencia”, aunque parte del pasaje permanece ilegible.

También figuran notas bajo el nombre del abogado Alan Dershowitz y, por supuesto, del presidente Donald Trump, quien ha negado sistemáticamente su participación en el libro.

En el caso del líder republicano, presuntamente se incluye una ilustración con la silueta de un cuerpo femenino y frases ambiguas, en un dialogo ficticio subido de tono, dirigidas a Epstein, además de una fotografía en la que el financista sostiene un cheque falso de $22.500 con lo que parece ser la firma del mandatario. En esa parte del libro, se menciona un cheque como si fuera un pago de Trump por “mujeres totalmente depreciadas”, una anotación que generó polémica en redes sociales y también dudas sobre el origen real de esas páginas.

Tanto Trump como su equipo legal y la Casa Blanca han rechazado de plano la autenticidad de esas páginas.

“Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. Su equipo legal seguirá litigando con firmeza”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt, quien aseguró que la defensa del presidente continuará con sus acciones legales contra el Wall Street Journal, primer medio en revelar la presunta carta atribuida a Trump.

El expresidente Clinton, por su parte, no emitió declaraciones recientemente sobre el asunto, aunque su cercanía con el polémico financista está documentada sobremanera: voló en varias ocasiones en el avión privado del magnate y ambos mantenían una relación cordial. Pese a los rumores y las teorías, ni Clinton ni Trump han sido acusados por los fiscales o vinculados por las víctimas de delitos relacionados al caso.

Fotografías y bromas de tono subido

Además de las cartas de Clinton y Trump, el álbum de cumpleaños incluye otras misivas de familiares de Epstein, imágenes de su infancia y juventud. Asimismo, se pueden ver fotos sugestivas junto a mujeres, muchas de ellas censuradas en los documentos para preservar su identidad, así como comentarios en tono de burla que lo describen como posible “agente de la CIA”.

Reacciones en el Congreso

El presidente del Comité de Supervisión, James Comer (R-Ky.), criticó duramente a los demócratas por filtrar más temprano la presunta carta de Trump enviada a Epstein con el objetivo de “politizar” los documentos y el caso.

“Es indignante que los demócratas del Comité de Supervisión estén seleccionando documentos y politizando información recibida hoy del patrimonio de Epstein. Los republicanos del Comité de Supervisión están enfocados en llevar adelante una investigación exhaustiva para brindar transparencia y rendición de cuentas a los sobrevivientes de los atroces crímenes de Epstein y al pueblo estadounidense”, dijo Comer.

“El presidente Trump no está acusado de ningún delito y los demócratas están ignorando la nueva información que recibió hoy el Comité. El Comité perseguirá registros bancarios adicionales de Epstein con base en esta nueva información. Los demócratas deben decidir si su prioridad es la justicia para las víctimas o la política”.

Material previamente conocido

Más allá de los titulares rimbombantes y algunos nuevos archivos, una buena parte de los documentos publicados hoy fueron previamente filtrados en juicios civiles o por medios como Gawker en 2015. La novedad, sin embargo, es que la divulgación forma parte de un paquete oficial entregado por el patrimonio de Epstein en cumplimiento de una citación del Congreso, lo que indica un avance de las investigaciones.

Con esta publicación, el comité busca ampliar su indagatoria, pero el propio Comer admitió que se requerirá acceso a registros bancarios y otros materiales para poder ofrecer un panorama más completo del caso. Por lo pronto, además de los nuevos documentos, el diario New York Times relevó en un reportaje exclusivo que JPMorgan, el banco más importante de EEUU, facilitó los crímenes de Epstein por años, “ignorando señales de alerta, actividades sospechosas y ejecutivos preocupados” por algunas transacciones inusuales del financista, como la extracción mensual de grandes cantidades de efectivo.

La investigación del Comité de Supervisión se desarrolla en paralelo a los esfuerzos de algunos legisladores para forzar al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos de Epstein en un plazo de 30 días.