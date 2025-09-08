EEUU liberará a los más de 300 surcoreanos ilegales detenidos por el ICE en una planta de Hyundai

Publicado por Diane Hernández 8 de septiembre, 2025

Los más de 300 ciudadanos surcoreanos arrestados en una redada migratoria en una fábrica de baterías en Georgia serán liberados y devueltos a su país, anunció este domingo el gobierno de Corea del Sur.

El allanamiento tuvo lugar el jueves pasado en una fábrica de baterías para autos eléctricos de Hyundai y LG, actualmente en construcción en Ellabell, en el sureste del país. De acuerdo a las autoridades norteamericanas, fue la mayor redada realizada en un solo lugar en el marco de la campaña antiinmigrantes impulsada por el presidente Donald Trump.

El operativo sorprendió a los funcionarios de Seúl pero el jefe de gabinete del presidente Lee Jae Myung dijo el domingo que su gobierno ya acordó con EEUU la liberación de los trabajadores.

"Las negociaciones para la liberación de los trabajadores terminaron (...) como resultado de una respuesta rápida y unida", dijo el jefe de gabinete, Kang Hoon-sik.

"Solo restan los procedimientos administrativos. Una vez finalizados, un vuelo chárter partirá para traer a nuestros ciudadanos a casa", agregó.

Según las autoridades migratorias, los 475 detenidos estaban "presentes ilegalmente en Estados Unidos".

La empresa LG Energy Solution indicó el fin de semana que del total de detenidos, 47 personas (46 surcoreanos y un indonesio) son empleados directos de la empresa y unos 250 empleados de subcontratistas, la mayoría surcoreanos.

Hyundai por su parte, dijo no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera "empleado directamente" por la empresa.

Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y de productos electrónicos, con múltiples plantas en EEUU. En julio, Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump, quien busca revivir el sector manufacturero.

Trump lanza advertencia a compañías extranjeras tras detención de trabajadores surcoreanos

El presidente Donald Trump advirtió este domingo a las empresas extranjeras que obedezcan las leyes del país después de que más de 300 trabajadores surcoreanos fueran arrestados en una planta de baterías Hyundai-LG que se está construyendo en el estado sureño de Georgia.

"Por favor, respeten las leyes de inmigración de nuestra nación", publicó Trump en las redes sociales. "Sus inversiones son bienvenidas, y los alentamos a que traigan LEGALMENTE a su gente muy inteligente (...) Lo que pedimos a cambio es que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses", añadió el republicano.

El país, según datos de las autoridades migratorias, tiene más de 11 millones de personas en situación irregular.