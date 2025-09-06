Acusan a 'El Músico', presunto líder de una violenta facción del Cartel de Sinaloa, de "inundar" de fentanilo el país

Publicado por Alejandro Baños 6 de septiembre, 2025

Un jurado federal ha acusado a Óscar Manuel Gastelum Iribe, conocido como El Músico, de ser el supuesto líder de Beltrán Leyva, una violenta facción de la organización terrorista Cartel de Sinaloa que importa grandes cantidades de droga desde México al país.

El Músico, investigado por cargos relacionados con los delitos de terrorismo, narcotráfico y tenencia ilícita de armas de fuego, podrías ser condenado a cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

De acuerdo a la acusación, Gastelum Iribe asumió las riendas de Beltrán Leyva cuando sus anteriores líderes fueron arrestados o abatidos por las fuerzas de seguridad.

"Según se alega, Oscar Manuel Gastelum Iribe dirigió una facción del Cartel de Sinaloa que inundó Estados Unidos con fentanilo, cocaína y heroína y utilizó el asesinato y la intimidación para proteger sus ganancias", dijo el fiscal general adjunto en funciones, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, a través de un comunicado.

Bajo su liderazgo, la facción del Cartel de Sinaloa adquirió una identidad más violenta, ordenando que sus miembros portasen armas de gran calibre como, por ejemplo, lanzagranadas o ametralladoras para abatir a las fuerzas de seguridad o a rivales.

Supuestamente, también fue el responsable del asesinato de un agente de policía mexicano y de otras dos personas.