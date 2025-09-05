La UE impone a Google una multa de 2.950 millones de euros pese a las amenazas de Trump

Logo de Google en un smartphone con la bandera europea de fondo. AFP.

Publicado por Diane Hernández 5 de septiembre, 2025

La Comisión Europea anunció este viernes que impondrá una multa de 2.950 millones de euros (casi 3.500 millones de dólares) a Google. El Ejecutivo europeo consideró que el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea.

Google anunció inmediatamente que iba a impugnar esta sanción conocida como Adtech. La Comisión había amenazado también en 2023 con exigir la escisión de parte de las actividades del grupo en este ámbito de la publicidad en línea, algo que finalmente no ha decidido hacer por el momento.

La noticia de esta medida contra el gigante estadounidense se retrasó a principios de semana, en un contexto de tensiones entre la Unión Europea y EEUU, como confirmó el miércoles a AFP una fuente de la Comisión.

El 26 de agosto, Donald Trump atacó enérgicamente a los países u organizaciones que regulan el sector tecnológico, amenazándolos con aranceles y restricciones a la exportación.

Aunque no mencionó directamente a la UE, esta dispone del arsenal jurídico más potente del mundo para regular el sector digital, lo que alimenta los debates en Europa sobre el riesgo de represalias en caso de sanciones contra empresas estadounidenses.

La UE respondió que tenía "el derecho soberano" de regular la tecnología.

Tres multas en una semana Es la tercera multa impuesta esta semana a Google, filial de Alphabet.

​El grupo fue condenado el miércoles en Estados Unidos a pagar 425,7 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a casi 100 millones de usuarios por violar su privacidad, según la decisión de un jurado de un tribunal federal de San Francisco confirmada por el gigante estadounidense.

​Y el jueves, recibió una multa récord de 325 millones de euros impuesta por la autoridad francesa de control de la privacidad (Cnil) por incumplimientos en materia de privacidad y cookies.

Una victoria judicial

Sin embargo, el grupo obtuvo el martes una importante victoria judicial en Estados Unidos.

Un juez de Washington le impuso estrictos requisitos sobre el intercambio de datos con el fin de restablecer la equidad en la competencia en las búsquedas en línea, pero sin obligarle a ceder su navegador estrella Chrome, como exigía el gobierno estadounidense.