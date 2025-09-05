Publicado por Williams Perdomo 5 de septiembre, 2025

Al menos 450 trabajadores de una planta de Hyundai Motor fueron arrestados durante una importante redada realizada en una fábrica en construcción para montaje de baterías de Hyundai y LG en Georgia, Estados Unidos.

"Hoy, la ATF de Atlanta se unió a HSI, FBI, DEA, ICE, GSP y otras agencias en una importante operación de control de inmigración en la megaplanta de baterías Hyundai en el condado de Bryan, GA, lo que llevó a la detención de ~450 extranjeros ilegales, lo que enfatiza nuestro compromiso con la seguridad de la comunidad", escribió la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en su cuenta de X.

"Numerosos ciudadanos coreanos fueron detenidos" en el operativo en el estado de Georgia, precisó a la prensa el portavoz de la cancillería de Seúl, Lee Jae-woong, en unas declaraciones recogidas por AFP.

Lee criticó el operativo realizado por los agentes de inmigración. "Las actividades económicas de nuestros inversores y los derechos e intereses legítimos de nuestros ciudadanos no pueden verse injustamente vulnerados", aseguró.

Entre tanto, el Gobierno de Seúl dijo haber enviado personal diplomático al lugar, y manifestó su "preocupación" a la Embajada de Estados Unidos.