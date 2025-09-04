Muere Giorgio Armani, símbolo de la moda italiana y mundial

Publicado por Alejandro Baños 4 de septiembre, 2025

El diseñador Giorgio Armani, uno de los grandes referentes de la moda italiana y mundial desde que fundó el grupo Armani hace cinco décadas, murió este miércoles "rodeado de sus seres queridos". Tenía 91 años.

"Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia la muerte de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani", confirmó la compañía a través de un comunicado.

"El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo", agregó el grupo.

Su funeral se celebrará en Milán en un entorno privado, dijo el conglomerado.

Armani fundó, junto con Sergio Galeotti, el grupo Armani en 1975. Su primera colección fue destinada a la moda masculina y, posteriormente, a la femenina. A lo largo de estas cinco décadas, fue añadiendo diferentes filiales al grupo dedicados a diferentes sectores: Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Cosmetics, Armani Casa...

Deja un patrimonio valorado en 12.100 millones de dólares, según detalla Forbes.