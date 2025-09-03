Las víctimas de Epstein exigen transparencia en una conferencia de prensa en Washington

Publicado por Agustina Blanco 3 de septiembre, 2025

En una conferencia de prensa de dos horas en Washington, hasta 100 sobrevivientes de los abusos de Jeffrey Epstein, el financista convicto de tráfico sexual de menores que se suicidó en 2019, compartieron testimonios desgarradores y demandaron la liberación total de los archivos del caso.

Organizada por los representantes Thomas Massie (R-KY) y Ro Khanna (D-CA), la rueda de prensa respaldó la "Ley de Transparencia de Archivos Epstein", un proyecto bipartidista para obligar al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar todos los documentos no clasificados en 30 días, protegiendo identidades de víctimas.

Las sobrevivientes describieron un "mundo perturbador" donde fueron engañadas como adolescentes para trabajos de masajistas y luego abusadas sexualmente. Haley Robson, de 16 años en ese entonces, relató cómo la obligaron a reclutar más chicas de su escuela secundaria, pagándole por cada una que llevaba a Epstein. Además, dijo que le pagaban por cada una que encontraba. Por su parte, Chauntae Davies reveló que Epstein presumía de su amistad con el actual presidente Donald Trump, mostrando una foto enmarcada de ambos en su escritorio, según reseña BBC.

Por su parte, Lisa Phillips, exmodelo, afirmó que Epstein no era solo un depredador serial, sino un "traficante humano internacional" protegido.

Una lista propia



Las víctimas anunciaron que están compilando "su propia lista" de asociados para buscar justicia si el gobierno no actúa: "Sabemos los nombres, todas lo sabemos”, señalaron. La conferencia ocurrió un día después de que el Comité de Supervisión de la Cámara liberara 33.000 páginas de archivos del DOJ.

Las sobrevivientes urgen un voto en la Cámara sobre la ley, que necesita 218 firmas para una petición de descargo y en ese contexto, tienen 212 demócratas y 4 republicanas (Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace y Lauren Boebert); faltan solo 2 para forzar el voto.