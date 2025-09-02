La pastelería cristiana castigada por rechazar una tarta de boda lésbica pide al SCOTUS que cierre la laguna legal en California

Publicado por Greg Piper 2 de septiembre, 2025

Los profesionales religiosos que diseñan creaciones a medida para bodas y otras celebraciones respiraron aliviados después de que el Tribunal Supremo rechazara en dos ocasiones los intentos de Colorado de obligar a una panadería y a un diseñador de páginas web a diseñar tartas de boda y páginas web para personas del mismo sexo y ordenó dos veces a los tribunales de Oregón que volvieran a evaluar el litigio de otra pastelería.

Ahora pueden estar estallando de incredulidad, ya que el Estado Dorado afirma haber encontrado un resquicio legal en los precedentes de la SCOTUS: creaciones supuestamente "prediseñadas" basadas en muestrarios y expositores, también utilizados en salones de tatuajes.

Cathy Miller, de Bakersfield's Tastries, solicitó al alto tribunal que revisara el fallo de una corte de apelación de California que revocaba una sentencia judicial a favor de la panadera contra la obligación de crear una tarta de boda lésbica por considerarlo una violación de su "libertad de expresión", después de que el Tribunal Supremo del estado se negara a revisarla.

Entre las tres cuestiones que sus abogados plantearon al TSE está la de si debe revocar uno de sus precedentes más controvertidos, redactado por el fallecido juez Antonin Scalia contra un cliente de la ACLU, que alegaba la supresión gubernamental de la expresión religiosa en virtud de leyes de "aplicación general" y desencadenó leyes estatales y federales de "restauración de la libertad religiosa".

"Los tribunales inferiores siguen manipulando la norma de aplicabilidad general"

SCOTUS ha "atendido repetidamente casos relacionados con objeciones religiosas a participar en ceremonias de bodas entre personas del mismo sexo" en los últimos años, dice la petición de las firmas de libertad religiosa LiMandri y Jonna, la Sociedad Thomas More y Becket.

"De hecho, este caso es la prueba A de cómo los tribunales inferiores siguen manipulando el criterio de aplicabilidad general" de la opinión Smith de Scalia de 1990, que de ser anulada "pondría fin a esa obstinada resistencia a las sentencias de este Tribunal de una vez por todas", dice la petición.

Al igual que el rey Nabucodonosor ordenó a los israelitas Shadrach, Meshach y Abednego que se inclinaran ante su estatua de oro en el Libro de Daniel, California "sigue queriendo poner a prueba a Cathy Miller," en un proceso civil de ocho años para obligarla a hornear para bodas homosexuales "a pesar de sus indiscutibles y sinceras objeciones religiosas" o renunciar a su negocio.

"Todo discurso obligado desencadena un escrutinio estricto"

Al afirmar que la tarta de boda lésbica que se negó a hacer "no transmitía ningún mensaje particularizado sobre la naturaleza del matrimonio" que la eximiera de la ley estatal de alojamientos públicos, el tribunal de apelaciones de California ahondó tdos divisiones entre estados y tribunales federales de apelación.

La primera se refiere a si "todo discurso obligado desencadena un escrutinio estricto", la norma judicial más exigente para los gobiernos, o sólo el discurso obligado "visto como un respaldo por parte de un observador razonable". La segunda división es si los tribunales "deben considerar todas las exenciones seculares" al determinar la aplicabilidad general en virtud de la cláusula de libre ejercicio, o un subconjunto.

Sin una resolución desde arriba, "los derechos de la Primera Enmienda variarán dramáticamente según el lugar, incluso entre tribunales estatales y federales dentro de California", empeorando los conflictos con los objetores de conciencia "porque recompensará a los funcionarios del gobierno por continuar en lugar de resolver estos conflictos", dice la petición.

Mismo valor simbólico que la bandera estadounidense

Al igual que Jack Phillips's Masterpiece Cakeshop en Colorado, Miller's Tastries se niega a diseñar una serie de mensajes reñidos con su fe cristiana, rechazando galletas con temática de genitales y pasteles "sangrientos", "para adultos", que promocionan la marihuana e incluso anuncian un divorcio, dice la petición. Sus actuales normas de diseño, actualizadas anualmente, también prohíben el contenido pagano.

El juicio, que duró una semana, determinó que "todos" los diseños de boda de Miller -varios de los cuales aparecen en la petición- son"discurso puro" de apoyo al matrimonio heterosexual, "laboriosos, artísticos y requieren habilidad para su creación". Su participación desde el diseño hasta el montaje de la boda es "una conducta expresiva... muy susceptible de ser entendida" como de apoyo a ese matrimonio concreto.

El tribunal de apelaciones anuló toda esa interpretación del expediente de hecho, un paso inusual, diciendo que la pareja de lesbianas sólo buscaba una "pastel anodino, blanco liso con un diseño polivalente" que no expresaba "principalmente" nada de Miller y "prácticamente nadie habría entendido" los pasteles de Miller como un apoyo al matrimonio heterosexual.

Miller quedó conmocionada tras serle comunicado que el diseño obligado de la tarta de California pasaría un escrutinio estricto debido a su "interés imperioso en garantizar el acceso pleno y equitativo a bienes y servicios con independencia de la orientación sexual y no existen medios menos restrictivos para que el Estado logre este objetivo", a pesar de la relación de remisión de Tastries con una pastelería que afirma la homosexualidad.

De hecho, la pareja de lesbianas recibió su tarta de esa empresa, pero su abogado les aconsejó que pidieran al pastelero, un antiguo empleado de Tastries, que no la publicara en Instagram, dice la petición.

Acoso y amenazas de violencia contra la pastelería

La petición repite gran parte de los antecedentes de hecho de la solicitud infructuosa de Miller ante el Tribunal Supremo de California, como el acoso y las amenazas de violencia a las que se enfrentaron ella y sus empleadas después de que la pareja de lesbianas se lanzara a bombardear las redes sociales con su historia.

La noche anterior a la audiencia preliminar, un empleado fue "violentamente agredido detrás de la panadería por un hombre que se refirió a este litigio durante el ataque" y el ordenador portátil de Miller con el logotipo de Tastries fue robado de su coche, ha afirmado Miller en documentos legales.

California se unió a los tribunales de Washington y Nuevo México al sostener que es improbable que se entienda que los profesionales de las bodas avalan los eventos a los que sirven, y "de no ser por la reiterada intervención de este Tribunal" al conceder, anular y devolver (GVR) sentencias contra Melissa Klein y su Sweet Cakes by Melissa, "Oregón también estaría en esta división."

La petición advertía de que los tribunales de Oregón podrían desobedecer a la SCOTUS por tercera vez, sin que se dictara sentencia tras la última GVR 19 meses después.

Varios tribunales de apelación se pusieron del lado de los profesionales creativos en contra de la obligatoriedad

Por el contrario, los tribunales federales de apelación de Arkansas, Connecticut, Iowa, Minnesota, Missouri, Nueva York, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Vermont, así como el Tribunal Supremo de Arizona, se pusieron del lado de los profesionales creativos en contra de la obligación, sin tener en cuenta la posible comprensión del mensaje de la creación por parte de terceros.

La petición recordaba a los jueces que "varios" de ellos "han reconocido la función inherentemente simbólica de una tarta de bodas", comparándola con la bandera estadounidense, cuyo saludo obligatorio en las escuelas públicas fue prohibido por el Tribunal Supremo hace ocho décadas.

La sentencia del tribunal de apelaciones contradice la sentencia del alto tribunal sobre páginas web de bodas de hace sólo dos años", que decía que las creaciones "originales y personalizadas" que incorporan diversos "modos de expresión" para "celebrar y promover" una determinada visión del matrimonio son expresiones protegidas, decía la petición.

Citaba la concurrencia del juez Clarence Thomas en Masterpiece, que decía que una "persona media" sabría "inmediatamente que se ha tropezado con una boda" al entrar en una habitación con una "tarta blanca de varios pisos". Cualquiera que recibiera una tarjeta con "sólo una foto de una tarta de boda" sabría que significa "Felicidades por tu boda", dijo Thomas.

Si SCOTUS adopta la prueba del apoyo de terceros, resucitaría el "vástago de la prueba del apoyo" de la "precedente zombie" Lemon que el alto tribunal rechazó explícitamente en la sentencia de 2022 por las oraciones en el centro del campo tras el partido del entrenador de fútbol americano de un instituto, Joe Kennedy, imponiendo un "veto modificado del perturbador" que tenga en cuenta las "percepciones" de la actividad protegida, según la petición.

