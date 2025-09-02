Muere Graham Greene, el actor canadiense nominado al Oscar por 'Dances With Wolves'

G. Greene en el set de LongmireCapital Pictures / Cordon Press .

Publicado por Carlos Dominguez 2 de septiembre, 2025

El actor canadiense Graham Greene murió el lunes en Toronto tras una larga enfermedad.

Greene alcanzó la fama internacional al interpretar a Kicking Bird, chamán lakota siouxm, en Danza con lobos. La película, protagonizada y dirigida por Kevin Costner, obtuvo siete nominaciones a los premios Oscar incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección, y le valió a Greene una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto.

Graham Greene comenzó su carrera en el teatro durante los años 70 en Canadá y Reino Unido, debutando en televisión en 1979 con la serie The Great Detective. Años más tarde, en 1983, debutaría en el cine con Running Grave.

En 2016, el actor recibió la Orden de Canadá y, en junio, el Premio de las Artes Escénicas del Gobernador General por su trayectoria artística.

Tras confirmarse su muerte, celebridades como Kevin Costner y Lou Diamond Phillips expresaron su solidaridad y admiración en redes sociales.

Phillips lo recordó como “uno de los más ingeniosos, cálidos y legendarios compañeros de escena”.

Su representante, Gerry Jordan, lo describió como “un hombre de moral, ética y carácter” cuya partida dejará un gran vacío en la industria cinematográfica.