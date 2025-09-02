Rudy Giuliani recibe el alta hospitalaria tras el accidente automovilístico que lo dejó gravemente herido

Publicado por Sabrina Martin 1 de septiembre, 2025

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue dado de alta este lunes después de recibir tratamiento por las lesiones que sufrió en un accidente automovilístico en New Hampshire durante el fin de semana.

Su hijo, Andrew Giuliani, confirmó la noticia en el programa de radio Cats & Cosby. “Me alegra informar que salió del hospital hoy. Está caminando, gracias a Dios”, declaró. Añadió que su padre sufrió una fractura de vértebra y “tiene mucho dolor”.

El accidente y las lesiones

El sábado, el vehículo en el que viajaba Giuliani fue impactado por detrás a gran velocidad, de acuerdo con su jefe de seguridad, Michael Ragusa. Tras el choque, fue trasladado a un centro de traumatología local, donde le diagnosticaron una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna.

Auxilio antes del impacto

Minutos antes del accidente, Giuliani había detenido su vehículo para asistir a una mujer víctima de violencia doméstica. Llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta que llegó la policía para garantizar la seguridad de la mujer. Fue después de reanudar su trayecto cuando ocurrió la colisión.