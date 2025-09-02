Rudy Giuliani recibe el alta hospitalaria tras el accidente automovilístico que lo dejó gravemente herido
El vehículo en el que viajaba el exalcalde fue impactado por detrás a gran velocidad tras asistir a una mujer víctima de violencia doméstica.
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, fue dado de alta este lunes después de recibir tratamiento por las lesiones que sufrió en un accidente automovilístico en New Hampshire durante el fin de semana.
Su hijo, Andrew Giuliani, confirmó la noticia en el programa de radio Cats & Cosby. “Me alegra informar que salió del hospital hoy. Está caminando, gracias a Dios”, declaró. Añadió que su padre sufrió una fractura de vértebra y “tiene mucho dolor”.
El accidente y las lesiones
El sábado, el vehículo en el que viajaba Giuliani fue impactado por detrás a gran velocidad, de acuerdo con su jefe de seguridad, Michael Ragusa. Tras el choque, fue trasladado a un centro de traumatología local, donde le diagnosticaron una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna.
Auxilio antes del impacto
Minutos antes del accidente, Giuliani había detenido su vehículo para asistir a una mujer víctima de violencia doméstica. Llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta que llegó la policía para garantizar la seguridad de la mujer. Fue después de reanudar su trayecto cuando ocurrió la colisión.
Anuncio de la Casa Blanca
Durante la entrevista radial, Andrew Giuliani comentó que este reconocimiento llega en un momento especialmente emotivo, ya que hace apenas dos días estaba preocupado por la gravedad de las lesiones de su padre.
