Un portavoz de Giuliani asegura que el accidente automovilístico en New Hampshire “no fue un ataque selectivo”
Michael Ragusa en un comunicado emitido en X, además, solicitó que “respeten la privacidad y la recuperación del alcalde Giuliani, y que se abstengan de difundir teorías conspirativas infundadas”.
El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de 81 años, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico el sábado por la noche en la Interestatal 93 en Manchester, New Hampshire, según informó su portavoz y jefe de seguridad, Michael Ragusa.
“Este no fue un ataque selectivo”, enfatizó Ragusa en un comunicado emitido en respuesta a especulaciones surgidas en X. “Pedimos a todos que respeten la privacidad y la recuperación del alcalde Giuliani, y que se abstengan de difundir teorías conspirativas infundadas”.
This was not a targeted attack. We ask everyone to respect Mayor Giuliani’s privacy and recovery, and refrain from spreading unfounded conspiracy theories.— Michael Ragusa (@themikeragu) August 31, 2025
Además, destacó que el exalcalde está recibiendo atención médica y se encuentra en proceso de recuperación.
Por su parte, la Policía Estatal de New Hampshire está investigando el accidente. Hasta el momento, no se han presentado cargos ni se han divulgado detalles sobre el conductor del otro vehículo involucrado.
El accidente de Giuliani
Tras asegurarse de que la situación estuviera bajo control, Giuliani continuó su viaje en un vehículo de alquiler, que minutos más tarde fue impactado por detrás a alta velocidad por otro automóvil.
Las autoridades confirmaron que el incidente de violencia doméstica al que Giuliani respondió no está relacionado con el accidente automovilístico.