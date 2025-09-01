Un portavoz de Giuliani asegura que el accidente automovilístico en New Hampshire “no fue un ataque selectivo”

Publicado por Agustina Blanco 1 de septiembre, 2025

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, de 81 años, resultó gravemente herido en un accidente automovilístico el sábado por la noche en la Interestatal 93 en Manchester, New Hampshire, según informó su portavoz y jefe de seguridad, Michael Ragusa.

“Este no fue un ataque selectivo”, enfatizó Ragusa en un comunicado emitido en respuesta a especulaciones surgidas en X. “Pedimos a todos que respeten la privacidad y la recuperación del alcalde Giuliani, y que se abstengan de difundir teorías conspirativas infundadas”.

This was not a targeted attack. We ask everyone to respect Mayor Giuliani’s privacy and recovery, and refrain from spreading unfounded conspiracy theories. — Michael Ragusa (@themikeragu) August 31, 2025

Además, destacó que el exalcalde está recibiendo atención médica y se encuentra en proceso de recuperación.

Por su parte, la Policía Estatal de New Hampshire está investigando el accidente. Hasta el momento, no se han presentado cargos ni se han divulgado detalles sobre el conductor del otro vehículo involucrado.