EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por información para la captura del hermano y el hijo de 'El Chapo' Guzmán

Publicado por Williams Perdomo 1 de septiembre, 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publicó en sus redes sociales una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y de Aureliano Guzmán, alias El Guano, hermano de El Chapo.

"RECOMPENSA DE 10 M$ por información que conduzca a la detención/condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar - hijo del tristemente célebre Joaquín El Chapo Guzmán Loera", escribió la agencia en su cuenta de Instagram horas después de que publicar un aviso similar sobre Aureliano Guzmán.

En su página web, el Departamento de Estado señaló que "bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa, la organización narcotraficante de Aureliano Guzmán controla las rutas de narcotráfico desde Sinaloa, México, a través de Sonora, México, hasta Estados Unidos".

En ese sentido, el ICE detalló que El Guano y los "Chapitos" se hicieron con el control de la facción de El Chapo del cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso.